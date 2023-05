CIA se snaží přesvědčit nespokojené Rusy ke spolupráci. Založila si proto kanál na Telegramu

Americká Ústřední zpravodajská služba (CIA) si zřídila kanál v populární aplikaci Telegram, aby využila i této možnosti k verbování Rusů, upozornil zpravodajský server Meduza, který působí v lotyšském exilu. Kanál má už tisíce sledujících. Washington/Moskva 22:31 16. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová označila kanál CIA na telegramu za „velmi příhodný pro sledování“ všech, co se na CIA obrátí. | Foto: Beata Zawrzel/NurPhoto | Zdroj: Reuters

Náměstek ředitele pro operace CIA David Marlowe loni v listopadu prohlásil, že CIA chce spolupracovat s Rusy nespokojenými s válkou proti Ukrajině, připomněla Meduza.

„Je možné, že lidé okolo vás nechtějí slyšet pravdu. My ano,“ zdůrazňuje se ve videu vybízejícím Rusy k tomu, aby se podělili s americkými zpravodajci o informace.

Почему я пошел на контакт с ЦРУ: мое решениеhttps://t.co/mhQbzet5X2 pic.twitter.com/1Uj4POAOmm — CIA (@CIA) May 15, 2023

Toto video je dostupné i na dalších účtech CIA na serveru YouTube a na sociálních sítích a zaznamenalo už více než 1,5 milionu zhlédnutí.

„V tomto videu jsou ukázáni smyšlení Rusové, kteří přijali těžké, ale důležité rozhodnutí v tichosti navázat kontakt s CIA prostřednictvím anonymního informačního systému Tor. CIA chce znát pravdu o Rusku a hledáme spolehlivé lidi, kteří znají a mohou nám sdělit tuto pravdu,“ praví se ve vysvětlení k videu.

„Jste vojenský důstojník. Pracujete ve zpravodajských službách, diplomacii, v oblasti vyspělých technologií anebo máte co do činění s lidmi, kteří se tím zabývají? Máte informace o ekonomice anebo o vedení Ruské federace? Spojte se s námi. Je možné, že lidé okolo vás nechtějí slyšet pravdu. My ano.“

Vpád ruských vojsk na Ukrajinu vytvořil „historickou příležitost“, aby Rusové poskytli Američanům informace, které USA potřebují, řekl zdroj z CIA televizi CNN. V CIA podle zdroje doufají, že Rusové působící v citlivých oblastech a s přístupem k důležitým informacím vyslyší sdělení, že „chápeme vás možná lépe, než si myslíte“.

Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová označila kanál CIA na telegramu za „velmi příhodný pro sledování“ všech, co se na CIA obrátí.

„Jsem přesvědčen, že naše zvláštní služby náležitým způsobem sledují tento prostor. Vycházíme z toho, že CIA i další západní zvláštní služby neochabují ve své aktivitě na území naší země,“ prohlásil mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.