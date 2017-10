CIA vyloučila z výcviku psí agentku. Místo výbušnin našla tisíce fanoušků na sítích

„Někdy se štěně nudí a potřebuje více času na hraní, někdy potřebují malou přestávku, nebo je za tím zdravotní problém jako alergie na jídlo. Pro některé psy je po týdnech práce zjevné, že nejde jen o dočasný problém a toto prostě není práce pro ně,“ uvedla agentura na sociálních sítích.

Podle CIA se musí psi v intenzivním desetitýdenním tréninku naučit vyčenichat na devatenáct tisíc druhů výbušnin. Tajná služba je pak využívá k hledání bomb například v budovách nebo autech. Pes, kterého by práce jako v případě Lulu, nebavila, by se trápil. Zvířata totiž musí pracovat kolem 60 hodin týdně a být neustále v pohotovosti.

We’ll miss Lulu, but it was right decision for her & we wish her all the best in her new life!https://t.co/nPZl6YWNKb pic.twitter.com/Mbcr9C7wUY