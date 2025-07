Ciglerová: Trump a Epstein se znali, doložit to má i obscénní kresba. Trump tvrdí, že neumí kreslit

Bílý dům popírá, že se prezidentovo jméno objevilo při vyšetřování Jeffreyho Epsteina, kontroverzního finančníka, který v roce 2019 údajně spáchal sebevraždu ve vězení, kde čekal na soud kvůli zneužívání nezletilých dívek. „Bezpečně víme, že se znali velmi dobře. Jestli se znali až tak, jak si někteří myslí, to se zatím nepotvrdilo, na to k tomu nejsou důkazy,“ shrnuje pro Český rozhlas Plus novinářka Jana Ciglerová z Deníku N .

