Cíle bombardování vybírá pro Izrael AI. Civilní oběti jsou přípustné, zpravodajci preferují ‚hloupé bomby‘

Rafáh 11:46 8. dubna 2024

Zdroje z izraelských zpravodajských služeb upozornily na použití systému umělé inteligence Lavender, který Izraelské obranné síly využívaly při výběru potenciálních cílů pro bombardování. Lavender jich v jedné fázi identifikoval až 37 000 na základě jejich vazeb na Hamás.

Systém, který vyvinula elitní zpravodajská divize Izraelských obranných sil, jednotka 8200, byl schválen, když jednotka dospěla k závěru, že dosáhl 90% přesnosti. Poté byl využíván při zaměřování cílů, tedy bojovníků Hamásu a to i nízko postavených.

Zpravodajci navíc nastavovali poměr, kolik civilistů smí při bombardování zemřít na jednoho bojovníka Hamásu, toto číslo se v průběhu války měnilo.

‚Hloupé bomby‘

Dva zdroje podle serveru The Guardian uvedly, že v prvních týdnech války bylo při náletech na nízko postavené bojovníky povoleno zabít vždy 15 až 20 civilistů. Preferovaný způsob bombardování byly navíc tzv. hloupé bomby. Ty jsou méně přesné, ničí celé domy a zabíjí všechny obyvatele vevnitř.

Co se děje v Pásmu gazy V sobotu 7. října pozabíjeli ozbrojenci hnutí Hamás na jihu Izraele přes 1400 lidí, převážně civilistů. Dalších zhruba 240 lidí bylo do Pásma Gazy odvlečeno jako rukojmí.

Izrael pak zahájil masivní bombardování Pásma Gazy a pozemní operaci, což si podle úřadů ovládaných Hamásem vyžádalo životy přes 31 tisíc Palestinců. Izraelská armáda přišla v Pásmu Gazy od října o 235 vojáků.

Palestinské hnutí Hamás přišlo ve válce s izraelskou armádou od loňského října o 6000 bojovníků, informovala agentura Reuters, které to řekl činitel Hamásu pobývající v Kataru.

Většina ze zhruba 2,4 milionu obyvatel Pásma Gazy od října utekla před boji do oblasti Rafáhu k egyptským hranicím, kde žijí na ulici ve stanech. Mnozí jí jen jednou denně, řada má k dispozici jen litr vody na den.

„Nechcete plýtvat drahými bombami na nedůležité lidi – pro zemi je to velmi drahé a je jich nedostatek,“ řekl jeden z důstojníků zpravodajských služeb.

„Obvykle jsme prováděli útoky ‚hloupými bombami‘, a to znamenalo doslova shodit celý dům na jeho obyvatele. Ale i když je útok odvrácen, je vám to jedno – okamžitě přejdete k dalšímu cíli. Protože je tu systém (Lavender), tak cíle nikdy nekončí. Čeká vás dalších 36 000,“ uvedl další ze zdrojů.

Stroj vybírá chladnokrevně

„Všichni tam, včetně mě, ztratili 7. října lidi. Stroj vybíral cíle chladnokrevně. Tím to bylo jednodušší,“ popsal důvod pro použití systému Lavender jeden z důstojníků zpravodajských služeb.

Zdroje zpravodajských služeb dále popsaly, že jak zintenzivňovalo bombardování Gazy, tak na ně ze strany IDF, tedy Izraelských obranných služeb, byl vyvíjen stále větší tlak a velitelé požadovali nepřetržitý přísun cílů.

„Neustále na nás tlačili: ‚Přineste nám další cíle‘. Opravdu na nás křičeli,“ uvedl jeden ze zpravodajských důstojníků. „Říkali nám: Teď musíme zničit Hamás, ať to stojí, co to stojí. Cokoli můžete, bombardujte.“

I proto se důstojníci začali do značné míry spoléhat na Lavender, který přinesl nepřetržitý seznam potenciálních cílů.

IDF svůj postup hájí

Na základě zveřejněných svědectví ve svém prohlášení Izraelské obranné síly uvedly, že jejich operace byly provedeny v souladu s pravidly přiměřenosti podle mezinárodního práva. Uvedly také, že „hloupé bomby“ jsou standardní výzbrojí, kterou piloti IDF používají a zajišťují „vysokou úroveň přesnosti“.

Jiný zdroj, který ospravedlňoval použití Lavenderu k identifikaci nízko postavených cílů, uvedl, že „pokud jde o málo významného bojovníka Hamásu, tak do něj nechcete investovat lidské zdroje a čas“. Postupy hájil také prohlášením, že ve válečné době není dostatek času na pečlivé usvědčení každého cíle.

Jiný zpravodajský důstojník hájil IDF tím, že v poslední době se v konfliktu opět snížila míra povolených vedlejších škod neboli povolený počet civilistů, který smí zemřít při jednom bombovém útoku.

Zaměření na rodinné domy

Podle zdrojů z IDF se na nízko postavené bojovníky Hamásu útočilo převážně, když se předpokládalo, že jsou doma.

„Neměli jsme zájem zabíjet bojovníky (Hamásu) pouze tehdy, když byli ve vojenské budově nebo zapojeni do vojenské činnosti,“ řekl jeden z nich a postup vysvětloval tím, že „je mnohem snazší bombardovat rodinný dům. Systém je postaven tak, aby je v těchto situacích hledal.“

Hamás Jde o palestinskou teroristickou skupinu, která ovládá Pásmo Gazy.

Hamás se zavázal ke zničení Izraele a chce jej nahradit islámskou správou.

Dělí se na dvě frakce: politickou a vojenskou.

Již v minulosti vedl Hamás několik válek s Izraelem od doby, kdy převzal moc v Gaze v roce 2007.

Hamás je podporován Íránem, který ho financuje a poskytuje mu zbraně a výcvik.

Hamás používá civilisty jako živé štíty například tím, že si své sídlo postavil pod nemocnicí Šífa ve městě Gaza.

Taková strategie ale znamená riziko vyššího počtu civilních obětí, což byl podle zdrojů jeden z důvodů proč Izraelské obranné síly stanovily předem schválené limity počtu civilistů, které považovalo za přijatelné zabít při úderu na jednoho bojovníka Hamásu.

Z výpovědí zdrojů vyplývá, že někteří důstojníci nyní zřejmě zpochybňují přístup stanovený jejich veliteli. „Nikdo nepřemýšlel o tom, co dělat potom, až válka skončí, nebo jak bude možné v Gaze žít,“ řekl jeden z nich.

Jiný uvedl, že po útocích Hamásu ze 7. října byla atmosféra v IDF „bolestná a mstivá“. „Byl tu nesoulad. Na jedné straně tu byli lidé frustrovaní, že málo útočíme. Na druhé straně na konci dne vidíte, že zemřelo dalších tisíc Gazanů, většinou civilistů.“

Podle odborníků na konflikt může nastavení strategie IDF na vybírání cílů pomocí AI a poté používání „hloupých bomb“ vysvětlovat šokující vysoký počet obětí války. Ministerstvo zdravotnictví na území ovládaném Hamásem uvádí, že za posledních šest měsíců bylo v konfliktu zabito přes 32 000 Palestinců.