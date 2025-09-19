‚Cíle Kremlu byly ambicióznější.‘ Ruská letní ofenziva nedosáhla výrazných zisků, postup byl ale rychlejší
Ruská letní ofenziva skončila debaklem nebo přinejmenším neúspěchem. Tak o ruském postupu v letních měsících píší někteří západní analytici i část ukrajinských médií, například bezpečnostní analytik Jakub Drmola je ale v hodnocení opatrnější. Rusko sice nedobylo žádné velké město, postupovalo ale rychleji než třeba před rokem. Klíčové město Pokrovsk ale Rusové stále nedobyli, i když podle Drmoly je „jen otázkou času, než padne“.
„Putinova neúspěšná letní ofenzíva boří mýtus o nevyhnutelném ruském vítězství.“ Tak zní titulek k textu publikovaném na stránkách think-tanku Atlantic Council, jehož autorem je odborník na Ukrajinu Peter Dickinson.
Trump se uvalení sankcí na Rusko vyhýbá, v Kongresu ho ale ‚chtějí přitlačit ke zdi‘, nebo obejít
Během tří letních měsíců ruská armáda nedobyla žádné větší město a nebyla schopná dosáhnout žádných velkých průlomů na frontové linii, vysvětluje Dickinson, proč podle něj skončila ruská ofenziva nezdarem. Omezený je podle něj i rozsah nově dobytého ukrajinského území, který odhaduje na zhruba 0,3 procenta rozlohy Ukrajiny.
Stejně neslavné hodnocení nabízí také novinář a analytik německého deníku Bild Julian Röpcke, který na sociální síti X napsal, že střízlivým pohledem lze ruskou letní ofenzivu označit za „debakl“. S odkazem na bezpečnostní experty hodnotí letní postup ruské armády také ukrajinská zpravodajská agentura Ukrinform, podle které se ofenziva „udusila, aniž by dosáhla kteréhokoli ze svých strategických cílů“.
Například ukrajinský server The Kyiv Independent ale hodnotí letní ofenzivu invazních sil o něco pesimističtěji a píše, že ruské jednotky dobývají ukrajinské území „i nadále stabilním tempem“. Odkazuje se přitom na analytickou monitorovací skupinu DeepState, která odhadla celkovou rozlohu Ruskem obsazeného území během června, července a srpna na 1548 kilometrů čtverečních.
„To je výrazně více než 659 kilometrů čtverečních obsazených ve stejném období roku 2024,“ píše Kyiv Independent s tím, že ruský agresor stále více spoléhá na vlny útoků malými pěchotními skupinami, za své územní zisky ale platí vysokou cenu. Podle odhadů totiž Moskva během tří letních měsíců přišla o téměř 95 tisíc vojáků, což je více než 1000 za den, podotýká ukrajinský server. Údaje ale nelze ve válečných podmínkách nezávisle ověřit.
Nemysleme jen na obranu, mysleme i na útok. Musíme mít odstrašující sílu vůči Rusku, říká Pojar
Hodnocení ruské letní ofenzivy se tak zdá být rozporuplné a za těžký úkol to má také bezpečnostní analytik Jakub Drmola z Masarykovy univerzity v Brně. „To je těžká otázka. Abychom mohli měřit něčí úspěch, museli bychom znát jeho cíle, což se v případě Ruska nedozvíme. Nicméně troufám si tvrdit, že ruské cíle byly ambicióznější než to, čeho dosáhli,“ říká pro iROZHLAS.cz.
Odborník zároveň upozorňuje, že se úspěšnost nebo neúspěšnost ofenzivy nedá hodnotit čistě podle kilometrů obsazeného území, jde totiž jen o jedno z měřítek.
„Pokud bychom to brali podle kilometrů, tak ano, letošní letní postup byl na kilometry výraznější, než jsme zaznamenali v minulých letech. Ruský postup však začal zrychlovat už na začátku loňského podzimu. Druhá věc, na kterou se pak můžeme dívat, je, zda se podařilo obsadit nějaké klíčové body a větší města. To se Rusům nepovedlo, nicméně postup kolem Pokrovsku, Kosťantynivky a za poslední týdny třeba i Kupjansku byl poměrně výrazný,“ míní analytik.
„Celkově bych to tedy hodnotil asi tak, že ruský postup byl rychlejší než dříve, nicméně bez nějakých výrazných úspěchů, kdy by se dalo ukázat na jedno město, které dobyli. Předpokládám, že si přáli dobytí Pokrovsku a doufali, že by to už mohli mít hotové, což ale zdaleka nemají,“ dodává.
Pokrovsk stále odolává
Právě do Doněcké oblasti, kde leží i strategicky důležitý logistický uzel Pokrovsk, Rusko nadále soustředí většinu svých ozbrojených sil. V pokrovském sektoru Moskva už na začátku léta nashromáždila přes 110 tisíc vojáků a dobytí klíčového města zůstává jedním z jejích hlavních cílů. Agresor se nyní stahuje k Pokrovsku ze tří stran, po téměř roce těžkých bojů ale město stále zůstává v rukou ukrajinské armády.
Hrozba obklíčení se blíží. Obránci Pokrovsku čelí riziku ‚vyhladovění‘, pád města je ale možné odvrátit
„Pokud jde o postup na sever přes silnici, která spojuje Pokrovsk a Kosťantynivku, Rusové tam během léta odvedli poměrně výrazný kus práce. Celkem výrazně se posunuli a dost tím Ukrajincům zatopili a zkomplikovali situaci,“ popsuje Drmola.
Také Ukrajina si ale v pokrovském sektoru připsala několik úspěchů. Na začátku září ukrajinská armáda osvobodila vesnici Udačne ležící u Pokrovsku a už v druhé polovině srpna ohlásila také dobytí tří obcí jižně od města, jmenovitě Mychajlivku, Zelenyj Haj a Volodymyrivku.
Tyto úspěchy vyzdvihuje také hlavní velitel ukrajinských ozbrojených sil Oleksandr Syrskyj, podle kterého ukrajinské síly v pokrovském sektoru během srpna osvobodily pětkrát více území, než kolik tam v daný měsíc ztratily.
Podle Drmoly však není dobré příliš bazírovat na tom, kolik kilometrů území jedna či druhá armáda získala. Fronta je totiž velmi pohyblivá a děravá, což platí zejména v případě té u Pokrovsku. Není proto jednoduché namalovat na mapě čáry a říct, že na jedné straně jsou Ukrajinci a na druhé Rusové.
„Nejsou tam jasné linie, podle kterých by se dalo měřit, kdo co obsadil nebo osvobodil. Generál Syrskyj ale naráží na to, že se Ukrajincům za poslední měsíc podařilo část ruského průniku víceméně zastavit a zčásti i redukovat. Spekuluje se i o tom, že se jim podařilo průnik částečně obklíčit nebo uštípnout,“ popisuje Drmola s tím, že situace na tomto úseku fronty je velmi dynamická.
„Řekl bych, že posledních pár týdnů bylo pro Ukrajince kolem Pokrovsku úspěšnějších, než jsme viděli během měsíců předtím. Nedá se ale diskutovat o tom, že je Pokrovsk v čím dál tím horší situaci a pokud bude situace pokračovat jako v posledních měsících, tipoval bych, že je jen otázkou času, než prostě padne,“ dodává.
Neúspěch v Sumské oblasti
Analytik Dickinson a další autoři, podle kterých ruská letní ofenziva končí nezdarem, zmiňují také situaci v Sumské oblasti. Ta leží na severovýchodě země přímo u hranic s ruskou Kurskou oblastí, kam ukrajinské ozbrojené síly překvapivě vpadly loni v srpnu a zmocnily se části ruského území.
Krvavý útok na Sumy je součástí nové ruské ofenzivy. Na proniknutí do hloubky ale nemá Kreml kapacity
Ruský agresor začal stupňovat tlak na Sumskou oblast už na začátku jara a podle tehdejších zpráv tam plánoval vytvořit nárazníkovou zónu, která by zabránila ukrajinským silám, aby scénář z loňského srpna zopakovaly. To se ale ruským invazním jednotkám zjevně nepodařilo.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý pátek uvedl, že ruská ofenzíva v Sumské oblasti byla ukrajinskými silami „zcela zmařena“. Také server Kyiv Independent píše, že ruská ofenzíva v Sumské oblasti postupovala ještě v květnu „znepokojivým tempem“, její výsledek ale pro Kyjev skončil pozitivně. Nejenže tam totiž ruský postup začal stagnovat, Ukrajincům se navíc podařilo dobýt zpět několik vesnic, píše ukrajinský server.
„Myslím, že tady nebyli úspěšní. Situace je podobná tomu, o co se pokusili dříve v Charkovské oblasti. Snažili se tam vytvořit nárazníkovou zónu, což ale v praxi znamenalo spíše posunout frontu blízko k jednomu z významných měst tak, aby se dostali přímo do dostřelu klasické artilerie a mohli tak město přímo ostřelovat. To se nepovedlo tehdy v okolí Charkova a nepodařilo se to ani teď v okolí Sumy,“ vysvětluje analytik Masarykovy univerzity.
„Nějaké kilometry území sice Rusové v obou případech stále okupují a není to tak, že by se Ukrajincům podařilo je odsud zcela vytlačit, nicméně v obou případech bych považoval tuto situaci za vedlejší oproti tomu, co se děje na Donbase. Pro Ukrajince to není nijak zásadní problém,“ dodává.
Zatímco tam situace pro ukrajinské ozbrojené síly zatím nehoří, například sektor u obce Novopavlivka v Dněpropetrovské oblasti se podle analytiků oslovených agenturou Ukrinform jeví jako „extrémně problematický“. Ukrajinský vojenský expert Oleksandr Kovalenko dokonce tvrdí, že míra hrozby je v tomto úseku fronty vyšší než v případě Pokrovsku.
„Průlom k dálnici Pokrovsk-Kosťantynivka a nebezpečná aktivita na novopavlivském směru vytvářejí pro Obranné síly Ukrajiny skutečně vážné výzvy. Čeká je těžký podzim i zima,“ varuje agentura, podle které Rusko sice nedosáhlo na žádný ze svých strategických cílů, během léta si ale připsalo několik taktických zisků. Nadcházející měsíce nakonec ukážou, jestli agresor dokáže těchto taktických výhod využít.
Hlavní výzvy pro podzim
Podle odborníka Masarykovy univerzity však hlavní výzvy, se kterými se během podzimního období budou potýkat ukrajinské ozbrojené síly, zůstávají stále stejné.
Rusko míří k naplnění náborového cíle. Do armády ale láká i lidi s HIV či žloutenkou a epidemie sílí
„Pokud bychom hovořili o situaci na frontě šířeji, jsou to výzvy jako nedostatek lidí, munice a podobně. Co se ale týká fronty jako takové, situace je dost podobná té na začátku léta. Klíčové body, kde se Rusko snaží tlačit, jsou stále stejné. Je to Pokrovsk, více na severu Kupjansk a mezi nimi Kosťantynivka. To jsou místa, kam Ruská federace soustředí své úsilí a která se snaží obsadit. Tato situace panuje už několik měsíců a pravděpodobně ještě měsíce trvat bude,“ míní Drmola.
Jak pro ukrajinský server Kyiv Independent upozorňuje analytik finské skupiny Black Bird Group Emil Kastehelmi, Rusové nyní přesouvají jednotky ze Sumské a Chersonské oblasti do Doněcku, kde leží právě Pokrovsk či Kosťantynivka. Podle Kastehelmiho je proto zřejmé, že se tam invazní síly připravují na další ofenzívy.
„Pokud přesunují síly do Doněcké oblasti, bude to opět s cílem dobýt Pokrovsk a Kosťantynivku. Kdyby se jim to povedlo, další oblasti, které jsou logicky na řadě, je hlavně pás měst v Doněcku, jako Horlivka, Kramatorsk a Slovjansk, na které má Rusko téměř jistě spadeno. Nicméně nejdřív musí projít přes Kosťantynivku a pak dále na sever,“ popisuje hlavní ruské cíle Drmola.
Dodává také, že tyto přesuny se dějí neustále a že zprávy o větší koncentraci ruských sil se objevují opakovaně, ale „nakonec z toho nic moc nebylo“. Pokud ale přesouvá síly do Doněcké oblasti, je podle analytika možné, že Rusko nepovažuje své síly na místě za dostatečné pro to, aby postupovalo tempem, jakým si přeje.
„Pokud sledují nějaké časové deadliny, do kterých chtějí mít Pokrovsk v každém případě dobytý, dávalo by smysl tam nějaké síly přesunout. Ukrajinskými protiútoky v místech, kam se předtím Ruské federaci podařilo proniknout, se jim totiž situace za posledních pár týdnů zkomplikovala,“ uzavírá.