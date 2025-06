Cílem Izraele není svrhnout íránský režim. Kdyby ale padl, jásal by celý Blízký východ, míní Pojar

Co všechno je cílem izraelské vojenské operace proti Íránu? Proč izraelské rakety dopadají i na civilní objekty a instituce? „Státní televize je propagandistická televize íránské islámské revoluční vlády. V tuto chvíli je i televizní vysílání, které slouží islámskému revolučnímu režimu, v očích Izraelců legitimním vojenským cílem,“ říká bývalý velvyslanec v Izraeli a poradce premiéra pro národní bezpečnost Tomáš Pojar pro Radiožurnál. Dvacet minut Radiožurnálu Praha/Tel Aviv/Teherán 0:10 18. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Pojar | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Izrael tvrdí, že cílem aktuální operace proti Íránu je zabránit tomu, aby měl Írán jadernou bombu. Už v sobotu Benjamin Netanjahu řekl, že páteční izraelské údery zbrzdily íránský jaderný program možná o několik let. Proč tedy Izrael útočí dál? Nestačilo to?

Cíle jsou dva. Vedle jaderného programu je to ještě raketový program. Írán měl odhadem dva tisíce balistických raket. Hrozilo ale, že do dvou let jich bude mít deset tisíc, proti čemuž by se skutečně těžce bránilo.

U jaderné bomby se odhady, kdy Írán dosáhne bodu zlomu a bombu skutečně vyrobí, lišily. Ve chvíli ale, kdy čelíte tomu, že Írán vyzývá opakovaně a veřejně k vyhlazení a vymazání Izraele z mapy, tak činíte všechno pro to, aby se to nestalo.

Íránský jaderný program rozhodně nebyl civilní. Navíc má Izrael za sebou zkušenost, kdy Írán v posledních letech skrze své prostředníky – teroristickou organizaci Hizballáh v Libanonu, palestinský islámský džihád nebo Hamás v Gaze, Hútiy v Jemenu – vyslal na Izrael desetitisíce nebalistických raket. Izrael je zkrátka ve válce a snaží se zabránit soupeři, aby ultimátní zbraň získal.

Útok na televizi

Jak s tím jdou dohromady útoky na civilní objekty a instituce, třeba na státní televizi?

Státní televize je propagandistická televize íránské islámské revoluční vlády.

Pořád to ale není ani raketový, ani jaderný program...

Ve chvíli, kdy jste ve válce, kdy Írán bombardoval Izrael, kde mimochodem cílil výhradně na civilní objekty, tak se televize stává vojenským cílem stejně jako jakákoli jiná kritická infrastruktura.

Írán byl ve válce s Izraelem mnoho a mnoho let. Většinou skrze prostředníky, ale mnohdy přímo. A teď Írán ostřelováním izraelských měst vstoupil do války přímo. V tu chvíli je i televizní vysílání, které slouží islámskému revolučnímu režimu, v očích Izraelců legitimním vojenským cílem.

Dá se z toho, jak útoky zatím probíhají, tvrdit, že hlavním cílem zřejmě není zastavení nebo zpomalení íránského jaderného programu, jak v úterním vydání podcastu Vinohradská 12 řekl Jakub Koláček z katedry Blízkého východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy?

V každé takové válce se v první řadě snažíte zlikvidovat protivzdušnou obranu a všechno to, co vás může ohrožovat.

To byly ty první izraelské útoky s výjimkou využití momentu překvapení a dekapitace vůdců ozbrojených sil. V druhém sledu se snažíte ochromit schopnost Íránu bombardovat Izrael balistickými raketami.

Izrael tedy zasáhl nějaké části jaderného programu, ale pro vedení operace je důležité mít volný prostor a zároveň nebýt sám bombardován a uchránit vlastní obyvatelstvo. Jestli Izrael zaútočí na další části jaderného programu zítra nebo za týden, není s ohledem na zastavení nebo zpomalení programu důležité. S ohledem na vedení operace je to ale velmi zásadní.

Pokud jde tedy o útoky na další jaderné kapacity Íránu, tak z vašeho pohledu to není otázka, jestli přijdou, ale kdy přijdou?

Každým dnem je zasaženo další jaderné zařízení. Takto podle mě bude Izrael pokračovat, úplně v tom ale nespěchá, protože jde o cíl, který je sice v rámci operace naplánován, ale nemusí být v první fázi.

Izraelcům se sice daří plnit scénář, který měli, rychleji, než čekali, od začátku to ale podle mého názoru bylo plánováno jako několikatýdenní operace, pokud se samozřejmě nestane něco nepředvídatelného nebo pokud Írán nepřistoupí na dohodu se Spojenými státy. To by dynamiku bojů samozřejmě změnilo a útoky by to mohlo zastavit.

Íránský režim

Myslíte si, že je jedním z cílů Izraele svrhnout současný íránský režim?

Myslím si, že to není primární cíl, ale samozřejmě pokud by se to stalo, tak by Izraelci jistě zarmouceni nebyli.

A je to reálné? Může se to stát?

To nedokáže odhadnout nikdo. Ve chvíli, kdy se dají do pohybu takové procesy, nikdo předem neví, jaké budou nálady ve společnosti a jak to celé dopadne. Na jedné straně se může režim zhroutit rychle, tak jak to dost často u autokratických totalitárních režimů bývá.

Na druhé straně může mít ještě životnost mnoho a mnoho let. Faktem myslím je, že pokud by se režim zhroutil jako důsledek této operace, tak by nezajásali jenom v Izraeli, ale na naprosté většině míst Blízkého východu, byť někteří by to dali najevo otevřeně, a jiní jenom doma v obývacích pokojích.

Mluvíte o tom, že by se jásalo. Na druhé straně, nehrozilo by, že by v Íránu nastal chaos nebo že by přišel ještě tvrdší režim, než který je tam teď?

Vždycky je potřeba počítat s tím, že alternativa může být horší. Je pravdou, že na Blízkém východě se dost často rozhoduje mezi horším a ještě horším. A pokud je třetí možnost, tak je to ta úplně nejhorší.

Takže i z tohoto důvodu si myslím, že to nebyl primární cíl Izraelců, že to zároveň není primární cíl Američanů a že to v zásadě není primární cíl nikoho. To však neznamená, že pokud by se režim zhroutil, že by lidé nejásali...

Jak by se měla k izraelským útokům na Írán stavět Česká republika? A nehraje v izraelském útoku z pohledu izraelského premiéra roli snaha odvrátit pozornost od dění v Pásmu Gazy? Poslechněte si celých Dvacet minut Radiožurnálu výše.