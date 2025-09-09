‚Cílem je vyostřování napětí.‘ Bělorusko odsoudilo vyhoštění svých diplomatů z Česka i Polska

Běloruské ministerstvo zahraničí v úterý odsoudilo rozhodnutí Česka prohlásit běloruského diplomata za nežádoucí osobu. Informovala o tom ruská tisková agentura TASS. Minsk krok Prahy označil za neopodstatněný a politicky motivovaný. České ministerstvo zahraničí v pondělí oznámilo, že nežádoucí osobou je běloruský diplomat pracující pro tajnou službu.

Extremismus, čínská a ruská špionáž i aktivity dezinformátorů. To jsou témata, kterým se ve své výroční zprávě věnuje česká kontrarozvědka

České ministerstvo zahraničí v pondělí oznámilo, že Bezpečnostní informační službě (BIS) a dalším evropským zpravodajským službám se podařilo rozbít běloruskou zpravodajskou síť (ilustrační foto) | Foto: koláž iROZHLAS.cz

„Bělorusko důrazně odsuzuje rozhodnutí české strany prohlásit zaměstnance běloruského velvyslanectví v Praze za nežádoucí osobu,“ uvedl běloruský resort diplomacie v prohlášení. Takové jednání podle něj „nepřispívá k rozvoji konstruktivní spolupráce a normalizaci vzájemných vztahů“.

České ministerstvo zahraničí také v pondělí uvedlo, že dotyčný diplomat má 72 hodin na opuštění ČR. Zároveň oznámilo, že Bezpečnostní informační službě a dalším evropským zpravodajským službám se podařilo rozbít běloruskou zpravodajskou síť.

Česko vyhostí běloruského diplomata pracujícího pro tajnou službu, oznámilo ministerstvo zahraničí

Polsko v úterý navíc informovalo, že polská kontrarozvědka v pondělí zadržela údajného běloruského agenta. Varšava tak ve stejný den jednoho diplomata z této východoevropské země stejně jako Praha označila za personu non grata a i on bude ze země vyhoštěn.

I polské rozhodnutí v úterý kritizovalo běloruské ministerstvo zahraničí. V prohlášení týkající se Polska podle TASS uvedlo, že se domnívá, že „jde o součást provokativní politiky koordinované s českou stranou, jejímž cílem je další vyostřování napětí jak v mezistátních vztazích, tak v celém regionu“.

Bělorusko, kterému přes 30 let autoritářsky vládne Alexandr Lukašenko, je věrným spojencem Ruska. Vztahy zemí Evropské unie s Minskem jsou dlouhodobě špatné, řada členů sedmadvacítky, včetně Česka a Polska, podporuje běloruskou demokratickou opozici.

Vztahy se ještě zhoršily po začátku ruské invaze na Ukrajinu, kdy Lukašenko poskytl Moskvě běloruské území k vpádu do sousední země.

