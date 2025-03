Cílem na Ukrajině musí být spravedlivý mír. K tomu povede jenom vojenská podpora, řekl Fiala

Cílem na Ukrajině musí být spravedlivý mír, který vydrží a nikdo ho nebude obcházet a zpochybňovat, řekl v neděli v Praze před odletem na jednání hlav států a předsedů vlád k Ukrajině premiér Petr Fiala (ODS). K takovému míru povede jen vojenská podpora Ukrajiny, která zemi posílí v aktuálním konfliktu, ale i do budoucna. V Londýně se podle Fialy setkají země, které si uvědomují vážnost situace a chtějí něco udělat Evropu dlouhodobě bezpečnější. Aktualizujeme Praha 11:42 2. 3. 2025 (Aktualizováno: 11:50 2. 3. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fiala doufá, že bude možné vztahy prezidentů Donalda Trumpa (americký prezident) a Volodymyra Zelenského (ukrajinský prezident) a jejich zemí dostat do přijatelné roviny | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nikdo podle Fialy nemá radost z toho, jak skončilo v pátek jednání mezi americkým a ukrajinským prezidentem Donaldem Trumpem a Volodymyrem Zelenským. Schůzka skončila předčasně nevídanou roztržkou.

Premiér Fiala řešil nejasnosti mezi vedením ministerstva obrany a organizátory sbírky na drony Číst článek

Fiala doufá, že bude možné vztahy obou prezidentů a jejich zemí dostat do přijatelné roviny. Spojené státy jsou podle Fialy nadále spojencem a hrají důležitou roli. „Ale ukázalo to různé pohledy na řešení situace a mělo nás to probudit,“ prohlásil Fiala.

Premiér odmítl, aby politika západních demokracií odpovídala vizím Ruska. „Pro mě je nepřijatelné abychom fixovali mezinárodní řád, kde by se vyplácela agresivní politika vedená silou,“ prohlásil premiér a dodal, že to, co ruská politika nabízí, je ohrožením i pro Česko a tomu je třeba čelit. „Je třeba dělat vše pro to, aby se taková politika nevyplácela,“ uvedl.

Reagoval na výrok mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova, který tento týden v ruské státní televizi uvedl, že radikální posun v zahraniční politice USA do značné míry odpovídá vizi Ruska.

Posílení Evropy

Ke spravedlivému míru na Ukrajině může podle něj vedle podpory napadené země vést také posílení Evropy. „Musíme se jako Evropa víc než třeba na dekarbonizaci soustředit na posílení naší konkurenceschopnosti, ekonomika, obrany a bezpečnosti,“ uvedl.

Zopakoval, že výdaje na obranu by podle něj měly vzrůst alespoň na tři procenta HDP. Česko v posledním roce splnilo dosavadní dvouprocentní závazek.

Premiér Fiala chce navýšit výdaje na obranu na tři procenta HDP. Vyzval k hromadným investicím v Unii Číst článek

Schůzky svolané britským premiérem Keirem Starmerem se zúčastní představitelé více než deseti evropských zemí včetně Česka, Německa či Francie, generální tajemník NATO a šéfové Evropské komise a Evropské rady. Setkání naváže na rozhovory v Paříži, které svolal francouzský prezident Emmanuel Macron minulý týden.

Dá se očekávat, že britský premiér bude informovat o svém čtvrtečním jednání s Trumpem. Do Bílého domu v týdnu přicestovali také Macron či Zelenskyj, jehož schůzka s americkým prezidentem v Oválné pracovně přerostla v hádku.

Trump mimo jiné prohlásil, že si ukrajinský prezident zahrává se třetí světovou válkou a vytkl mu, že není dost vděčný za americkou pomoc. Ukrajina se třetím rokem brání rozsáhlé ruské invazi.

Mezinárodní prostředí je podle Fialy nyní ve velmi komplikované situaci a nikdo nemá radost, jak se jednání Trumpa a Zelenského vyvinulo. „Ten průběh byl překvapivý a neuspokojivý. Já pořád doufám, že se vztahy dají ještě dostat do nějaké přijatelné roviny, bylo by to důležité pro všechny, protože USA jsou stále spojencem a hrají důležitou roli. A spolupráce mezi Evropou a USA bude i v budoucnosti důležitá,“ dodal.