Cílem nebyli civilisté, ale představitelé represivních složek. Politolog Šír komentuje útoky v Dagestánu

Zatím neznámí útočníci začali v neděli v podvečer střílet na pravoslavný kostel a synagogu v dagestánském městě Derbent na břehu Kaspického moře. Útok si vyžádal 19 obětí. Krátce poté přišly zprávy ze 120 kilometrů vzdálené Machačkaly, kde útoky začaly střelbou na stanoviště dopravní policie. „Za útokem nemohl stát osamělý vlk," uvedl pro Český rozhlas Plus politolog Jan Šír z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Praha 16:00 24. června 2024

Ruský vyšetřovací výbor oznámil, že se už podařilo určit totožnost těch čtyř zabitých útočníků. Pomůže to při zjišťování, kdo nebo jaká organizace za těmi útoky stojí?

Pokud je tato informace pravdivá, mohla by skýtat vodítko. Protože pokud máte identifikované domnělé pachatele, můžete rozkrývat jejich osobní vazby.

To znamená, že by to mohlo napomoci k identifikaci toho, jestli za tím útokem skutečně stála nějaká rozvětvená struktura typu teroristická síť nebo teroristické hnutí. Bylo by však dobré počkat, zda se k útoku někdo přihlásí a zatím se k němu nikdo nepřihlásil.

K těm útokům došlo ve dvou dagestánských městech prakticky ve stejném čase. Naznačuje to, že ta akce byla dobře připravená a že by za ní mohla stát nějaká větší organizace?

Samozřejmě, protože k útokům došlo prakticky v jeden časový moment na několika místech vzdálených od sebe i více než stovkou kilometrů. To samo o sobě vypovídá, že za útokem nemohl stát nějaký osamělý vlk nebo samoradikalizovaný jedinec. Tady skutečně došlo ke koordinaci a velice pravděpodobnému zapojení vícera osob.

Podle médií se do toho útoku zapojili dva synové a synovec jednoho z představitelů dagestánských úřadů, šéf Sergokalinského okresu Magomeda Omarova. Co by to naznačovalo, pokud by to byla pravda?

Myslím si, že nic zvláštního. Naznačovalo by to, že i do diverzních nebo teroristických činností mohou být zapojeni členové státního aparátu. Na ty Moskva spoléhá pro udržení kontroly nad svojí klidovou periferií.

Dagestán zažil protižidovské útoky vloni na podzim. Po březnovém teroristickém útoku poblíž Moskvy byli zadrženi čtyři dagestánští občané podezřelí ze spolupráce s teroristy. Dají se tyto případy nějakým způsobem propojit s tím nedělním útokem?

Na to nemám dostatek informací. V každém případě vidím řadu rozdílů mezi útokem na Crocus City Hall v Krasnogorsku z března tohoto roku a včerejšími útoky.

Týká se to toho, že v Krasnogorsku šlo o masakr civilistů přítomných na kulturní akci, přičemž minimálně část těch včerejších útoků byla zaměřena přímo proti příslušníkům represivních složek ruského státu. Tyto složky se v severním Kavkaze rozhodně netěší všeobecné podpoře.