Cílem ruského útoku je vyvolání strachu a nejistoty mezi obyvateli EU, říká diplomat Karfík k Polsku
Rada bezpečnosti OSN se mimořádně sejde, aby jednala o narušení polského vzdušného prostoru. Šlo o 19 ruských dronů, proti nimž v noci na středu zasáhla polská obrana s pomocí aliančních letadel. Země následně omezila leteckou dopravu u východních hranic s Běloruskem a Ukrajinou. „Polsko zůstává v přístupu k Rusku stále stejně jednotné a spoléhá především na vlastní schopnosti,“ říká Jakub Karfík, diplomat a bývalý velvyslanec v Polsku.
Polsko v posledních dnech kromě všech událostí čelí podle vicepremiér Krysztofa Gafkovskiho dezinformační kampani vedené Ruskem a Běloruskem. K čemu vůbec může vést zasedání Rady bezpečnosti OSN, které Polsko svolalo, když jedním z jejích stálých členů s právem veta je právě Rusko?
Ta otázka v sobě vlastně zahrnuje i odpověď – alespoň co se týká jakékoliv naděje na přijetí nějaké rezoluce Rady bezpečnosti OSN.
Rozhovor s diplomatem Jakubem Karfíkem o náletu ruských dronů do polského vzdušného prostoru
Stejně jako v mnoha podobných případech, které byly a jsou v této záležitosti v Radě bezpečnosti k projednání, ale nasvítí ruskou agresi proti Ukrajině a její dopad za hranice tohoto konfliktu.
Jak zatím hodnotíte reakci evropských států a Severoatlantické aliance? Je podle vás dostatečná a přiměřená?
Myslím si, že je přiměřená. Rozdělil bych to na dvě části, a to se týká jak Severoatlantické aliance, tak Evropské unie. Za prvé je to ta reakce deklaratorní, tedy vyjádření solidarity.
Poláci jsou v přístupu k Rusku stále stejně jednotné. Proti dezinformací jsou jedni z nejodolnějších, říká diplomat Karfík.
Vedle toho ale musíme vidět také to, co členské státy Severoatlantické aliance na jedné straně a Evropská unie na druhé straně již delší dobu činí. To znamená v tom vojenském rozměru posilování obranyschopnosti, navyšování vojenských výdajů nebo investice do obrany.
V politickém rozměru nepochybuji o tom, že tento ruský hostilní akt bude mít dopad na jednání o takových věcech, jako jsou sankce Evropské unie.
Je Polsko jednotné?
Jak podle vás vystupuje polská vláda a prezident? Daří se jim zatím držet jednotnou linii, i když premiér a prezident jsou z opačných táborů politického spektra?
Pokud jde o konflikt na Ukrajině a zejména o ten útok drony na polské území, tak se domnívám, že polská politická reprezentace je v tom jednotná tak, jako Polsko vždycky bylo, když se to týkalo bezpečnostních zájmů země a hrozeb pocházejících z Ruské federace.
Znamená to, že jste zatím nezaznamenal rozpory, co se týče obranné politiky Polska nebo názoru na to, jak by země měla dál postupovat?
Domnívám se, že ve dvou aspektech je polská politika dlouhodobě konzistentní. Za prvé Polsko spoléhá především na vlastní schopnosti a na posilování svých vojenských sil, což dlouhodobě činí a bude činit. Investice do obrany jsou v zemi opravdu masivní.
V druhé linii se Polsko vždy snažilo udržovat pevný a v určitém smyslu exkluzivní vztah se Spojenými státy, pokud jde o obranu. Myslím si, že v tomto ohledu je na obou stranách politického spektra i dnes jednota.
Pod náporem dezinformací
Zdálo se, že udržovat dobrý vztah se Spojenými státy se Polsku dařilo i po nástupu prezidenta Trumpa. Jaká je tedy teď reakce prezidenta Trumpa a Spojených států na tento incident?
To bych zase rozdělil na dvě části. Pokud jde o Bílý dům, tak sami američtí komentátoři označují reakci prezidenta Trumpa jako smíšenou.
Zároveň ale vidíme i hlasy republikánských senátorů a kongresmanů, které volají po vyvození důsledků z tohoto ruského hostilního aktu.
Nicméně je faktem, že v tuto chvíli v Bílém domě dominují jiná témata - ať je to atentát na Charlieho Kirka nebo také, a to bych zdůraznil, izraelský útok proti vedení Hamásu v Kataru. Myslím si, že to v tuto chvíli Bílý dům zaměstnává daleko více.
Nicméně prezident Karol Nawrocki uvedl, že o ruském průniku dronů do polského vzdušného prostoru telefonicky hovořil se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Podle vládních činitelů navíc Polsko po útoku čelí i dezinformační kampani ze strany Ruska a Běloruska. Můžete popsat, jakou má podobu a na koho je cílená? Jak jsou Poláci odolní proti této dezinformační válce, kterou známe například i z České republiky?
Řekl bych, že Poláci jsou proti dezinformacím a proti jakékoliv formě hybridního působení Ruské federace asi jedním z nejodolnějších národů v Evropě, společně s Finy. Mají s tím své zkušenosti.
Ti, kteří by podlehli podobným instrumentům, jsou v Polsku ve značné menšině. Na druhou stranu si myslím a vidíme, že to je jedním z hlavních záměrů tohoto ruského aktu, kdy jeho vojenská síla překročila hranice rusko-ukrajinského konfliktu.
Cílem je tedy vyvolání strachu, nejistoty a obav mezi všemi obyvateli Evropské unie. Myslím si, že ten psychologický efekt je pro Ruskou federaci daleko významnějším nástrojem než vojenské prostředky.