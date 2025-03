Cílem války není obsadit Ukrajinu. Ale rozbít jednotu Západu, který je silnější než Rusko, říká expert

Jen minulý týden zasáhlo Ukrajinu podle místních zdrojů 1200 ruských bomb, 870 dronů a více než 80 raket. Prezident USA Donald Trump přesto prohlásil, že svému ruskému protějšku věří a že je pro něj snadnější jednat s Ruskem než s Ukrajinou. „Chce se zapsat do dějin jako mocný a úspěšný prezident. A myslí si, že dějiny se už nebudou ptát na to, jak přesně mír uzavřel,“ říká pro Český rozhlas Plus odborník na mezinárodní vztahy Filip Scherf.

Interview Plus Moskva/Kyjev/Brusel 20:42 10. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít