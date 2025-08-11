Cílený útok na novináře v Gaze souvisí s přenesením války na nové území, říká komentátor Fingerland
Při nedělním útoku izraelských sil ve městě Gaza přišel o život i reportér katarské televize Al-Džazíry Anas Šaríf. Izraelci potvrdili, že byl terčem nedělní akce a Šarífa označují za šéfa jedné z teroristických buněk hnutí Hamás. Podle katarské stanice šlo o cílený atentát a další neskrývaný útok na svobodu tisku. „Útok souvisí s chystanou ofenzivou přímo ve městě Gaza,“ říká zahraničně-politický komentátor Jan Fingerland pro Radiožurnál.
Můžete nám říct víc o okolnostech nedělního útoku?
Byl to útok na něj, nebylo to tak, že zahynul během nějakého útoku. Spolu s ním zahynulo několik lidí, pravděpodobně také pracovníků Al-Džazíry. Minimálně jeden z nich byl kameraman. Jedná se o útok, který se odehrává ve městě Gaza, to znamená, že v nějakém smyslu souvisí s chystanou ofenzivou přímo ve městě Gaza.
Zhruba čtvrtina plochy Gazy do války nebyla zatím zahrnuta a Netanjahu nedávno ohlásil, že převezme kontrolu nad městem Gaza — to znamená přenesení války na území města Gazy. A my víme, že byl zasažen stan, ve kterém se nacházeli tito lidé. Izraelci říkají, že útok byl podniknut poté, co byla přijata maximální opatření na zabránění nějakým dalším škodám nebo zraněním.
Oni dokonce říkají, že Anas Šaríf byl terčem té akce. Čím dokládají Izraelci to tvrzení, že byl šéfem teroristické buňky Hamásu, jak tvrdí Izrael? Že se podílel na raketových útocích na izraelské civilisty a vojáky? Předložili nějaké důkazy?
Předložili různé dokumenty, které někteří lidé přijmou, jiní nepřijmou. V podstatě se jedná o nejrůznější dokumenty, jako jsou seznamy, částky převedené na jeho konto, seznam výcviků, které měl absolvovat apod.
Jako vždycky ve válce nebo v takovém zpravodajství si každý musí rozhodnout, jestli to bude akceptovat anebo ne. To, co je velice pravděpodobné, je za prvé skutečnost, že sám dával na Facebook nebo na Twitter zprávy, které vypadaly, že podporují Hamás.
Už dříve také unikly na veřejnost snímky, kde se fotí s vysokými představiteli Hamásu ve velice přátelském kontextu. Druhá věc je, že podpora Hamásu je obecná úloha zpravodajství Al-Džazíry v izraelsko-palestinském konfliktu. Specificky teď během války v Gaze, je Al-Džazíra chápána jako televizní stanice, která má blízko k Hamásu, minimálně ideově.
Vedoucí redaktor Al-Džazíry Muhammad Muavad v dnešním rozhovoru pro BBC označil obvinění, že tento nebo další novináři v Gaze jsou teroristé, za směšné. Na jakém základě nebo za jakých podmínek tam působí právě reportéři katarské televize?
V samotném Izraeli, ale paradoxně i na území palestinské autonomie, tedy na Západním břehu, je Al-Džazíra zakázaná. To samozřejmě neznemožňuje lidem se k ní dostat, ale byly tím ztíženy podmínky pro zpravodaje Al-Džazíry nebo jejich spolupracovníky. V případě Gazy je to tak, že tam má Al-Džazíra své lidi.
Naprosto drtivá většina novinářů, kteří působí v Gaze, což může být až několik set lidí, kteří sami sebe tak označují nebo jsou za ně považováni, jsou Palestinci žijící v Gaze. Ti pracující pro různá média, včetně Al-Džazíry.
Izrael záměrně zabil pětici novinářů mířenou střelou. Pracovník televize měl být velitelem buňky Hamásu
Číst článek
Není pak Izrael v podstatě sám proti sobě, když nedovoluje zahraničním novinářům vstup do Gazy, a tak vlastně není možné podávat nezávislé zpravodajství?
Já si myslím, že sám proti sobě je. Musím tedy doplnit dvě korekce. Tou první je, že nevím, jak je to možné, ale do Gazy přijíždějí a odjíždějí různí lidé, kteří tam pobývají, včetně těch, kteří jsou velice kritičtí k Izraeli.
Třeba významný francouzský historik Jean-Pierre Filiu navštívil Gazu, pobyl tam několik týdnů a zase odjel. To znamená, že to muselo být nějakým způsobem koordinováno. A druhá věc je, že Gaza je unikátní bojiště v tom smyslu, že tam nejsou stovky novinářů, ale statisíce lidí, kteří mají telefon a prakticky neustále připojení na internet. Dosavad žádná válka nebyla takto sledovaná pomocí mobilních telefonů.
Pak je samozřejmě otázka, jestli Izraelci mají nebo nemají vpustit novináře na bojiště. Oni říkají, že je to nebezpečné pro novináře samotné. Myslím, že v různých válkách byla různá praxe připouštění novinářů na bojiště. Často to byli lidé, kteří byli nějakým způsobem připojení k bojovým jednotkám.