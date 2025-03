Čína a Indie se mohou za pomoci umělé inteligence pokusit ovlivnit volby v Kanadě, tvrdí tajná služba

Čína a Indie se zřejmě budou snažit ovlivnit nadcházející kanadské předčasné parlamentní volby, pokusit by se o to mohly také Rusko a Pákistán, uvedla v pondělí kanadská tajná služba CSIS. Napsala to agentura Reuters. Předčasné parlamentní volby v Kanadě budou 28. dubna.

Ottawa 10:52 25. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít