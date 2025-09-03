Čína a Rusko chtějí uspořádání světového řádu podle druhé světové války. Ne dle té studené, říká sinolog
Lidstvo stojí před volbou, mír, nebo válka, dialog, nebo konfrontace, prohlásil čínský prezident Si Ťin-pching na středeční oslavě 80. výročí kapitulace Japonska a konce druhé světové války. Ten podle Siho znamenal „bod obratu ve velkém, nezastavitelném obrození čínského národa“. „Rusko a Čína chtějí, aby světový řád byl uspořádán podle výsledku 2. světové války, a ne studené,“ říká sinolog Martin Hála pro Radiožurnál.
Když srovnáme letošní přehlídku s těmi v minulých letech, byla ta demonstrace čínské vojenské síly v něčem letos výrazně jiná?
Aspekt demonstrace síly tam určitě byl. Musím připomenout, že toto je teprve druhá taková přehlídka v Čínské lidové republice u příležitosti oslav konce druhé světové války.
Předtím ty předchozí vojenské přehlídky, které byly v Čínské lidové republice podobně jako třeba v Sovětském svazu velmi časté, byly při jiných příležitostech – vítězství komunistické strany Číny v občanské válce v roce 1949 a založení Čínské lidové republice republiky. Čili tyto oslavy konce druhé světové války jsou jisté novum. Pořádají se vždycky jednou za deset let. Toto byla druhá. První byla už v roce 2015.
Zbraňové systémy, které na ní figurovaly, byly mnohem pokročilejší. Ukazuje se tady, že posledních 10 let intenzivního zbrojení, kdy Si čínský vojenský rozpočet zvýšil zhruba dvojnásobně, tak přinášejí svoje plody. Čínská lidová republika nebo respektive čínská lidově osvobozenecká armáda pomalu dotahuje náskok Spojených států.
Byly tam vidět třeba i nejnovější atomové zbraně, což je jedna z oblastí, kde dochází k prudkému rozvoji v Čínské lidové republice. Ale musíme také připomenout, že armáda nejsou jenom zbraně, ale také lidé.
V této oblasti má čínská lidově osvobozenecká armáda problémy zejména s korupcí, probíhají tam časté čistky. V posledních několika letech zmizeli hned dva ministři obrany po sobě. Čili ten, ten obraz je složitější. Nejsou to jenom zbraně, ale z armády dosti složitý mechanismus.
Když jste slyšel slavnostní projev Si Ťin-pchinga, tak co vás v něm zaujalo? Jak se třeba přeložit ten jeho opakovaný slogan, že se Čína na světové scéně nenechá šikanovat?
To je standardní floskule, která se objevuje velmi často. Ten projev demonstroval to, že poselství přehlídky nebylo jen čistě vojenské nebo mocenské nebo silové, ale bylo i politické.
Si tady navazuje na své předchozí projevy ohledně druhé světové války, ohledně konceptu, kterému on říká „správné pochopení druhé světové války“. Jeho projev je do velké míry sladěný s postoji Ruské federace. Musíme také připomenout, že Si se zúčastnil oslav konce války v Moskvě v květnu a Putin oplátkou se zúčastnil tady té přehlídky v Pekingu.
Dochází tam propojení některých narativů a ten hlavní bod spočívá v tom, že současný světový řád by měl být založen nikoliv na výsledku studené války, která skončila pro obě tyto mocnosti ne právě pozitivně, ale na výsledcích druhé světové války, což byl okamžik největšího mocenského přestupu toho, čemu se říkalo kdysi socialistický tábor. Čili bychom se měli vrátit někam před konec studené války v letech 1989-91.
Reakce Trumpa
Už několik minut po začátku slavnosti reagoval americký prezident Donald Trump. Řekl, že prezident Si opomíjí podíl Američanů na vítězství ve válce v Asii a Tichomoří. Ohradil se šéf Bílého domu právem?
Ano, to je jeden z hlavních bodů rusko-čínské narativní linie – toho, čemu tady říkají „správné chápání odkazu druhé světové války“.
Si říká, a Putin to do velké míry opakuje, že Čína a Sovětský svaz byly klíčové země v boji proti fašismu, zejména ve válce v Pacifiku je to poměrně sporné tvrzení, i když je třeba říci, že Čína utrpěla daleko nejvíc obětí během té války. Ale je třeba poznamenat, že to nebyli čínští komunisté, ale že tíha války spočívala především na jejich politických konkurentech, čínském Kuomintangu, který tehdy ovládal čínský stát.
Na výroku Donalda Trumpa je myslím dost ironické, že tady konečně dochází k závěru, že tyto země, Rusko, Čína a částečně Severní Korea, začínají konspirovat proti americkému vedení nebo vedení západního světa prostřednictvím Spojených států.
Donald Trump sám, žil zpočátku v iluzi, že se mu nějakým způsobem podaří spojenectví Číny a Ruska narušit nebo dokonce Rusko odtrhnout od Číny. A teď snad konečně shledává, že to s největší pravděpodobností nebude možné.
Zpravodajové taky zaznamenali, že celý ten ceremoniál byl nabitý symboly. Prezident Si měl na sobě tradiční oblek ve stylu Mao Ce-tunga, vezl v limuzíně rudý prapor z Maovy éry. Proč Si odkazuje na Mao Ce-tunga? Připomenu, že jeho velká kulturní revoluce přinesla Číně ekonomický rozvrat, miliony mrtvých...
K tomu má Komunistická strana Číny celou rozsáhlou teorii o tom, v čem spočíval přínos Mao Ce-tunga. Si Ťin-pching se sám dlouhodobě snaží o jeho rehabilitaci v mnoha oblastech, včetně toho, že jaksi omezuje kritiku kulturní revoluce apod.
Ale celý odkaz na, na éru Mao Ce-tunga, na 50. a 60. léta. zase demonstruje tu narativní linii, že současný svět nebo současné uspořádání bezpečnostní uspořádání mezinárodního systému by se mělo vztahovat nikoliv ke konci studené války, jak k tomu trumfu liberální demokracie v letech 1989 a 1991, ale mělo by se vztahovat k výsledkům druhé světové války, kdy byl socialistický tábor – Sovětský svaz, Čína – na svém zenitu