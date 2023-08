Záplavy v čínské provincii Chu-pej si vyžádaly 29 obětí. Dalších šest lidí se pohřešuje

Počet obětí záplav v čínské provincii Chu-pej vzrostl na nejméně 29, píše agentura AFP s odvoláním na čínská státní média. Obnova provincie po záplavách by podle tiskové agentury China News Service (CNS) mohla trvat dva roky. Peking 7:15 11. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle čínské státní agentury CNS by obnova v provincii Chu-pej po záplavách mohla trvat dva roky | Foto: TINGSHU WANG | Zdroj: Reuters

„Od 10. srpna zemřelo v provincii Chu-pej v důsledku katastrof 29 lidí, z nichž se šest dříve pohřešovalo. Dalších 16 lidí se stále pohřešuje,“ uvedla státní televize CCTV.

Podle čínské státní agentury CNS by obnova v provincii Chu-pej po záplavách mohla trvat dva roky. Úřady se však budou snažit zajistit, aby se obyvatelé, kteří byli nuceni uprchnout, mohli vrátit do svých domovů. Pokud to nebude možné, chtějí jim úřady poskytnout před příchodem zimy nové bydlení.

Dříve tento týden čínské úřady informovaly, že počet obětí záplav v Pekingu po tajfunu Doksuri vzrostl na 33. Tajfun Doksuri zasáhl severovýchod Číny koncem července a přinesl největší srážky za 140 let vedení záznamů. Více než deset lidí zahynulo také v provincii Ťi-lin na severovýchodě země, kterou zasáhly přívalové deště.

Miliony lidí na celém světě v posledních týdnech postihly extrémní výkyvy počasí a dlouhotrvající vlny veder spojené s požáry. Odborníci upozorňují, že vlivem globální změny klimatu lze očekávat, že extrémní počasí bude čím dál častější.

Generální tajemník OSN António Guterres koncem července v této souvislosti prohlásil, že „éra globálního oteplování skončila a nyní přichází éra globálního varu“. „Změna klimatu je tady. Je děsivá. A to je teprve začátek,“ dodal.