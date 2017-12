Vymýtíme chudobu na čínském venkově a budeme bojovat proti změnám klimatu, slíbil Si Ťin-pching

Čína bude v novém roce hrát aktivní roli v boji za světový mír, plnit své závazky v boji proti změnám klimatu a pokračovat v domácích ekonomických reformách. Uvedl to v neděli v novoročním projevu čínský prezident Si Ťin-pching. Obyvatelům Číny rovněž slíbil, že do roku 2020 vymýtí extrémní chudobu ze všech venkovských oblastí. Peking 18:05 31. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čínský prezident Si Ťin-pching | Zdroj: Reuters

„Jako velká zodpovědná země má Čína světu co říct," prohlásil také čínský prezident v živě přenášeném projevu. Dodal, že Čína bude rozhodně podporovat autoritu OSN a plnit své mezinárodní závazky co se týče světového míru či boje proti změnám klimatu.

Prezident této asijské země s více než miliardou obyvatel rovněž řekl, že Čína bude aktivně prosazovat svou iniciativu One Belt, One Road.

Tento projekt přezdívaný novodobá Hedvábná stezka má za cíl rozvoj obchodu mezi Evropou a Čínou a zahrnuje rozsáhlou obnovu infrastruktury rozvojových zemí, přes něž jsou plánovány železniční i námořní trasy.

Prezident Číny v projevu překvapivě přiznal, že jeho vláda možná zatím neučinila dost pro blaho svého lidu a vymýcení extrémní chudoby. Slíbil ale, že vláda své úsilí v novém roce zintenzivní. Čínská vláda už dříve slíbila mezi roky 2010 a 2020 zdvojnásobit velikost ekonomiky.

„Zbývají už jen tři roky do roku 2020. Každý z nás musí přidat ruku k dílu a co nejlépe se vynasnažit, aby náš cíl mohl být splněn," uvedl čínský prezident. Slíbil také, že obyvatelé všech venkovských oblastí, kteří žijí pod hranicí chudoby, se z ní díky vládě do roku 2020 dostanou.