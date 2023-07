Pronikání vlivu. Čína si ‚zaháčkovala‘ státy investicemi, pro další krok ale chybí politický kapitál

Čínské zájmy na prvním místě, všechno ostatní jde stranou. Peking by se rád viděl na výsluní mezinárodního vlivu a dlouhodobě na tom pracuje. Státy tzv. globálního jihu si podmanil silou ekonomiky, když zaplatil vybudování nové infrastruktury, aniž by to podmiňoval demokratickými reformami. V Evropě musí našlapovat opatrněji a to i proto, že postoj Unie vůči Číně je v posledních letech ostražitější.

