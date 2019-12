Čínský soud poslal do vězení tři vědce, kteří geneticky experimentovali s embryem

V Číně v pondělí odsoudili do vězení pastora neoficiální protestantské církve a tři vědce, kteří se zabývali genetickou modifikací člověka. Agentura Nová Čína oznámila, že pastor Wang I byl odsouzen k devítiletému žaláři a genetici k trestům od 18 měsíců do tří let.

