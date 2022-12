‚Plná bojová pohotovost.‘ Čína nejdříve rozvolnila pandemická pravidla, teď posiluje intenzivní péči

Čína po částečném rozvolnění opatření proti šíření onemocnění covid-19 posiluje nemocnice a jednotky intenzivní péče. Píše o tom agentura AP. Po zmírnění pravidel pro povinné testování se snížil počet zaznamenaných nových případů nákazy, v Pekingu se však koronavirus nejspíše šíří dále. Čínské úřady se také zaměřují na seniory, mezi kterými je nízká proočkovanost proti covidu-19. Peking 10:20 11. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nemocnice vyzvalo k „plné bojové pohotovosti“ čínské vedení už ve čtvrtek. Mají zvýšit počet lůžek a také posílit zásoby léků (ilustrační foto) | Zdroj: Profimeda

Nemocnice vyzvalo k „plné bojové pohotovosti“ čínské vedení už ve čtvrtek. Mají zvýšit počet lůžek a také posílit zásoby léků. „Po každém městě se chce, aby označilo jednu nemocnici s celkovou velkou kapacitou a vysokou úrovní léčby (covidu-19, pozn. red.),“ uvedl představitel zdravotnických úřadů v Šanghaji Jü Čchung-fu.

Podle něj největší nemocnice v čínském velkoměstě navyšuje počet lůžek na jednotkách intenzivní péče o pětinu.

Čína po třech letech uvolňuje proticovidová opatření. Domy v karanténě nesmí mít zablokované východy Číst článek

Podle zdravotnických úřadů má Čína s 1,4 miliardy obyvatel k dispozici 138 tisíc lůžek na jednotkách intenzivní péče. To je méně než jedno lůžko na 10 tisíc obyvatel. V České republice to je násobně více - zhruba šest lůžek na 1000 obyvatel.

Úřady také vyzvaly obyvatele, aby ulehčili práci nemocnicím tím, že nemoc s mírnými příznaky budou léčit doma. U některých nemocnic se totiž tvoří dlouhé fronty. Podle informací ze sociálních sítí zdravotníci posílají lidi s mírným průběhem covidu-19 domů.

Počet zaznamenaných případů v posledních dnech klesal oproti předchozím obdobím, kdy počty nakažených dosahovaly nejvyšší úrovně od začátku pandemie. Podle agentury AP to je dáno tím, že se výrazně omezilo povinné testování lidí. To platí už jen pro vstup do nemocnic či do škol, dříve bylo nutné i v hromadné dopravě.

Podle agentury ale uzávěry podniků, restaurací a škol kvůli vysokému počtu nakažených v Pekingu i dalších čínských městech ukazuje, že se koronavirus šíří dále relativně rychlým tempem.