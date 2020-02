Komise změnila metodu započítávání a v Číně se za středu zvýšil počet obětí koronaviru o 254 mrtvých

Čínská provincie Chu-pej, která je považována za centrum nákazy novým koronavirem, za středu zaznamenala 242 úmrtí a 14 840 dalších případů infekce. S odvoláním na prohlášení místní zdravotnické komise o tom nformovala agentura Reuters, která ke skokovému nárůstu dodala, že komise změnila metodu započítávání nakažených. Celkově bylo v pevninské Číně ve středu zaregistrováno 254 nových obětí viru a 15 152 nových případů. Čína 17:54 13. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Matka s dítětem s rouškami, jako ochranou před koronavirem. (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

V provincii Chu-pej na nový typ koronaviru, který způsobuje nemoc označovanou jako Covid-19, doposud zemřelo 1310 lidí, v celé pevninské Číně 1367. Jednoho mrtvého již dříve ohlásily také Filipíny a Hongkong, který je zvláštní administrativní oblastí Číny. První úmrtí na nový typ koronaviru v zemi ve čtvrtek ohlásilo Japonsko.

Se započítáním středečních nově diagnostikovaných případů se v Chu-peji nákaza zjistila u 48 206 lidí, v celé pevninské Číně u 59 805 lidí. Celosvětově pak podle CNN počet infikovaných přesáhl 60 000 případů.

Nové vedení statistiky

Od čtvrtku začala chupejská zdravotnická komise do statistik zahrnovat i případy, které byly diagnostikovány novými klinickými metodami. Podle dosavadního postupu by za středu počet nově nakažených činil 1508 případů, ke kterým komise připočítala dalších 13 332 případů označovaných jako klinické diagnózy. Úřady novou metodiku zdůvodnily tím, že to klinicky diagnostikovaným pacientům umožní přístup ke včasné léčbě.

Koronavirus má první oběť v Japonsku. Podlehla mu žena v prefektuře Kanagawa Číst článek

Co přesně nové vedení statistiky znamená a jak se tím skokový nárůst bilance vysvětluje, není podle agentury DPA jasné. Někteří analytici změnu hodnotí jako pochybný krok, který vyvolává otázky o slibu Číny jednat transparentně.

Provinční představitelé podle Reuters oznámili, že ke zjišťování infekce začali používat výpočetní tomografii (CT). Dosud čínské orgány uznávaly jen testy ribonukleové kyseliny (RNA).

Již v úterý některá světová média informovala, že Čína do statistik zjevně nepočítá osoby, které jsou sice infikované, žádné příznaky nemoci se u nich ale neprojevily.

Pro srovnání s dosud používanou metodou oznámil Peking za úterý v pevninské Číně 97 úmrtí na koronavirus a 2015 nových případů. Úterní bilance byla nejnižší za poslední dva týdny, ta středeční je naopak co do nárůstu rekordní.

V nejhůře postižené provincii Chu-pej je podle CNN hospitalizováno přes 33 000 nakažených, 1437 z nich je kritickém stavu, dalších 3441 lidí se zotavilo a bylo z nemocnic propuštěno.

Pozastavený provoz podniků

Ve čtvrtek provincie Chu-pej vyzvala podniky, aby kvůli epidemii dál ponechaly zaměstnance doma a neobnovovaly provoz až do 20. února. V ostatních částech Číny se lidé začali tento týden vracet do práce po dovolených, které si vzali u příležitosti lunárního Nového roku a které pak úřady kvůli novému koronaviru prodloužily.

Frustrace, strach i podpora. Žena pro iROZHLAS.cz popisuje situaci z lodi uzavřené kvůli koronaviru Číst článek

Více než šestimilionové město Chuang-kang, které se nachází také v provincii Chu-pej, ve čtvrtek oznámilo, že od pátku zpřísní opatření proti epidemii. Město, které je prakticky v karanténě od ledna, nově uzavře jednotlivé obytné komplexy a povolí pohyb po silnicích jen vozidlům nezbytným pro chod města. Zásobování potravinami a dalším životně důležitým zbožím bude mít na starosti k tomu určený personál, uvedlo vedení města ve čtvrtečním sdělení.

Čínská média mezitím uvedla, že se změnilo vedení komunistické strany v Chu-peji. Novým tajemníkem tamního provinčního výboru se stal bývalý šanghajský primátor Jing Jung, který nahradil Ťiang Čchao-lianga. Odvolán byl i Ma Kuo-čchiang, šéf strany v nákazou nejvíce postiženém Wu-chanu, který je hlavním městem provincie Chu-pej. Jeho úřad převzal Wang Čung-lin, stranický šéf ve městě Ťi-nan ve východní provincii Šan-tung. Reuters poukázal na to, že představitelé provincie Chu-pej s 60 miliony obyvatel čelí tvrdé kritice za to, jak k nákaze přistupovali.