Čína evakuovala více než dva miliony obyvatel kvůli tajfunu Ragasa. Na Tchaj-wanu si vyžádal 17 obětí
Už více než dva miliony lidí evakuovala Čína z jižních oblastí země kvůli tajfunu Ragasa, který si na Tchaj-wanu vyžádal 17 obětí a prudkým deštěm se silným větrem ochromil Hongkong. Nejsilnější tajfun letošní sezony ve středu zasáhl jihočínské město Jang-ťiang a míří k městu Mao-ming v provincii Kuang-tung, kde jsou jedny z největších ropných rafinérií v Číně, informovala agentura Reuters.
Tchaj-wan zasáhl tajfun v úterý a podle aktuálních informací si vyžádal 17 obětí a dalších 17 lidí zůstává pohřešováno. Původní informace uváděly více než 150 pohřešovaných, ale během středečního dne se úřadům s většinou z nich podařilo spojit. Všechny oběti a pohřešovaní jsou z východotchajwanské provincie Chua-lien, kde kvůli silným dešťům přeteklo přehradní jezero a vlna vody zaplavila město Kuang-fu vyhledávané turisty.
Mnoho z obyvatel Kuang-fu uvedlo, že nebyli včas varováni před valící se vodou, kterou někteří popsali jako „vnitrozemské tsunami“. Voda vyvracela stromy, strhávala automobily, zničila most a v některých oblastech dočasně vystoupala až do výšky druhého patra. Tchajwanský premiér Čuo Žung-tchaj už nařídil vyšetřit, proč selhal systém včasného varování.
Hongkong bičovaly vzedmuté vlny, které se na východním a jižním okraji přelily do ulic a zaplavily několik silnic a domů. Zranění utrpělo devět desítek lidí, informoval ve středu zpravodajský server South China Morning Post. Na internetu se objevily záběry, jak se mořská voda nahrnula přes skleněné dveře do haly hotelu Fullerton v jižní části Hongkongu. Nikdo v hotelu nebyl zraněn, uvedla agentura Reuters.
Čínský úřad pro námořní bezpečnost letos poprvé vydal nejvyšší, červený stupeň varování, podle nějž by v některých částech provincie Kuang-tung mohly bouřkové vlny dosáhnout až třímetrové výšky.
Tajfun Ragasa se zformoval minulý týden nad západní částí Tichého oceánu. Díky teplému moři a příznivým atmosférickým podmínkám do pondělí rychle zesílil na supertajfun s rychlostí větru přesahující 260 kilometrů v hodině. Od té doby zeslábl, ale stále je dost silný, aby dokázal vyvracet stromy a strhávat sloupy elektrického vedení.
Ragasa se nyní přesunul do hustě obydlené oblasti delty Perlové řeky. Na své předpokládané trase má velká města Kuang-čou, Šen-čen, Fo-šan a Tung-kuan, kde dohromady žije asi 50 milionů lidí.
Tajfun zasáhl pevninu s větrem o rychlosti 145 kilometrů v hodině a silnějšími nárazy. Vítr má podle meteorologů postupně slábnout, jak bude bouře postupovat západním směrem nad pevninou. Oblast ale budou ještě několik dní sužovat prudké deště provázející pomalu postupující tajfun.