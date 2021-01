Sinoložka Lomová: Čína nedodržuje ani vlastní zákony, je nepochopitelné, že jí Evropa věří

Hongkongská policie začátkem ledna provedla dosud největší zátah na představitele demokratické opozice, s odvoláním na zákon o státní bezpečnosti zadržela více než padesátku kandidátů a organizátorů neformálních voleb v loňském roce. „Nejde o to, jestli je zatčeno deset nebo padesát lidí, ale o to, že se to stupňuje a dochází k zastrašování obyvatel Hongkongu,“ říká sinoložka Olga Lomová.

