V Hongkongu se znovu protestovalo, tentokrát proti bezcelním obchodům pro Číňany

Zdraví Merkelové je její soukromou věcí. Podle průzkumu si to myslí 59 procent Němců

To, že do kancléřčina zdraví nikomu nic není, si myslí 59 procent dotázaných. Na otázku, zda by Merkelová měla předložit veřejnosti zdravotní zprávu, odpovědělo souhlasně 34 procent oslovených.