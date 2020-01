Čína globálně ohrožuje lidská práva, varuje letošní zpráva Human Rights Watch

V Číně jsou plošně porušována lidská práva, země je proto v tomto ohledu globální hrozbou, upozorňuje nevládní organizace Human Rights Watch ve své zprávě pro rok 2020. Podle ředitele české pobočky Amnesty International Marka Martina může být i v České republice hrozba zásadní. Záleží, jaké možnosti Čína v Česku díky politice ekonomické diplomacie dostane. Praha 7:00 26. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Human Rights Watch poukazuje i na jednání v čínské vlády proti demonstrantům v Hongkongu | Foto: Tyrone Siu | Zdroj: Reuters

„Kroky Číny věští Pekingu dystopickou budoucnost, v níž se nikdo nevyhne dosahu čínského dohledu,“ uvedl na stránkách Human Rights Watch ředitel organizace Kenneth Roth ke stavu lidských práv v Číně, přičemž zdůraznil varování, že „Čína představuje globální hrozbu pro lidská práva“.

‚Počínaly si špatně.‘ Čína uvalila sankce na organizace, které se věnují lidským právům Číst článek

Každoroční report, v němž organizace hodnotí situaci lidských práv po celém světě, vyšel necelý měsíc poté, co Čína uvalila na Human Rights Watch sankce kvůli údajné podpoře extremistického hnutí v Hongkongu a později odmítla povolit vstup na své území řediteli organizace.

A právě pekingská vláda letošním závěrům dominuje. Zpráva upozorňuje na přísnou cenzuru, masové sledování obyvatelstva, zatýkání lidskoprávních aktivistů a odpůrců vlády nebo existenci převýchovných táborů, v nichž jsou vězněni odpůrci komunistické strany.

„Vláda jedné strany v Číně utáhla smyčku okolo některých sektorů společnosti, které jsou vnímány jako nebezpečné,“ varuje organizace. Výslovně jsou také zmíněny násilné perzekuce Ujgurů v provincii Sin-ťiang, omezování svobod vyznání, projevu a shromažďování v Tibetu nebo tvrdý přístup vůči demonstrantům v Hongkongu.

Náznaky hrozby

Čínská vláda zmíněná obvinění odmítla. „Současná situace je nejlepší v celé čínské historii,“ prohlásil podle agentury Reuters v reakci na zprávu mluvčí čínského ministra zahraničí. Human Rights Watch obvinil z „překrucování pravdy“ a označil ji za neobjektivní.

Podle ředitele české pobočky Amnesty International Marka Martina jsou však varování zprávy oprávněná. „Když se podíváme, co čínská vláda provozuje doma i ve světě, nelze dojít k jinému závěru. Probíhá to řadu let, všichni o tom víme. Čína si ze stížností ale vůbec nic nedělá,“ řekl serveru iROZHLAS k závěrům tradiční zprávy.

Petříček o vztahu k Číně: Musíme posilovat demokracii proti hrozbám jako dezinformace a kyberútoky Číst článek

Česko podle Martina už náznaky této hrozby v posledních letech několikrát pocítilo a nemusí to být zdaleka poslední případy. „Když byl čínský prezident Si Ťin-pching na návštěvě v Praze, došlo k omezení vyjadřování nesouhlasných názorů a byla zřetelná snaha znemožnit konání demonstrací v Praze i po celém Česku. Rozhodující tedy bude, jaké možnosti ovlivnit dění u nás Číně dáme. Když budou naši politici zaměřeni na ekonomickou diplomacii, hrozba může být zásadní.“

Chybějící odhodlání

I vzhledem ke zvýšenému napětí mezi nevládními organizacemi a Pekingem lze očekávat další čínské reakce. „Odveta nejspíš bude, je ale těžké odhadnout, co Čína udělá. Je to klasický způsob čínské reakce. Zažili jsme to i v Praze, když v po výrocích primátora Hřiba nedovolili hrát české filharmonii v Číně, nebo nedávné zrušení přímých letů mezi Prahou a Pekingem poté, co prezident Zeman vyjádřil zklamání z výsledků politiky ekonomické diplomacie,“ vysvětlil Martin.

Naopak přístup mezinárodní komunity je Human Right Watch kritizován, konkrétně za chybějící odhodlání Číně v lidskoprávních záležitostech přímo čelit. Ředitel české Amnesty International tudíž nepředpokládá, že by závěry zprávy mohly vyústit ve změnu přístupu vůči Pekingu.

„Varování tohoto typu moc velký vliv nemají. Je potřeba konat, ale přesně to mezinárodní komunita nedělá. Bojí se ekonomických důsledků podobných výroků, které by mohly tlačit Čínu ke změnám v chování,“ dodal Martin k případnému dopadu obsahu reportu o stavu lidských práv ve světě.