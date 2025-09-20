Většina solárních panelů na světě pochází z Číny, prim hraje země i v elektromobilitě. Co vedlo k tomu, že se Čína jako největší znečišťovatel emisemi skleníkových plynů na světě stala lídrem zelených technologií? Odpovědi hledá čtvrtý díl seriálu webu iROZHLAS.cz (Ne)zelená Čína.
„Bohatá na uhlí, chudá na ropu a plyn.“ Přestože tuto větu pronesl čínský prezident Si Ťin-pching až v roce 2022, čínská komunistická strana si hrozbu, kterou tento stav představuje, uvědomovala už od 80. let minulého století. V té době se země začala ekonomicky otvírat, vznikaly proto nové továrny a společnost bohatla.
Oba tyto faktory s sebou nesly také vyšší poptávku po energiích a kvůli potřebě dovozu ropy a plynu také možné ohrožení energetické bezpečnosti země. Následně se to stalo i jednou z národních priorit.
Tato obava stála podle analytičky čínské energetické politiky z Centra pro výzkum energie a čistého vzduchu (CREA) Belindy Schäpe u začátku rozvoje čistých zdrojů elektřiny v Číně, která vedla až k tomu, že dnes je země největším výrobcem a zároveň konzumentem energií z obnovitelných zdrojů na světě.
Schäpe uvádí ale ještě další důvody, které vedly ke změně přemýšlení o zdrojích energie v zemi, například degradace přírody spojená s industrializací a klimatická změna, jejíž projevy pociťují i běžní Číňané.
Následky povodní, která v létě 2025 zasáhly oblast u čínského Pekingu | Foto: Tingshu Wang | Zdroj: Reuters
Postupně v zemi proto stoupá využívání solární a větrné energie, která v energetickém mixu částečně nahrazuje uhlí. V roce 2024 stoupla výroba větrné a solární energie o 25 procent oproti stejnému období předchozího roku, v prvním čtvrtletí 2025 zaznamenal think-tank Ember nárůst o 27 procent oproti 2024.
(Ne)zelená Čína
Jednotlivé díly seriálu (Ne)zelená Čína budou vycházet na webu iROZHLAS.cz vždy v sobotu ráno.
To se projevuje i na emisích skleníkových plynů, které vznikají spalováním uhlí a dalších fosilních paliv – přestože stále rostou, nárůst je znatelně pomalejší než v předchozích letech. Odborníci se proto domnívají, že brzy dojde k tomu, že vypouštěné emise dosáhnou svého vrcholu.
Státní podpora odvětví
Poslední důvod, který hrál roli v přeorientování se Číny směrem k zeleným technologiím, byl podle Schäpe ekonomický. Peking si podle ní už na začátku milénia uvědomil, že pokud bude do sektoru zelených technologií investovat, mohou se mu nejen naskytnout ekonomické příležitosti, ale také může získat navrch nad západními zeměmi.
„Bylo celkem jasné, že nemohou dohnat Evropu a USA ve výrobě automobilů se spalovacími motory. Kde ale viděli příležitost, bylo stát se lídry v alternativních technologiích, včetně aut s elektrickými bateriemi,“ popisuje jeden z příkladů Schäpe.
Vláda tak začala investovat do specializovaného výcviku vědců, do vzdělání a výzkumu, společnostem vyrábějícím strategické technologie poskytovala výhodné státní půjčky nebo jim asistovala při nákupu zahraniční konkurence. V současné době je země největším investorem do čistých zdrojů energií – z celkového objemu investic tvoří ty čínské 31 procent, uvádí Ember.
Solární panely v Číně | Foto: VCG | Zdroj: Reuters
Pomoc, kterou společnosti od státu dostávají, proto Schäpe označuje za bezprecedentní. Vliv má i to, že Číně vládne autoritářská vláda, která je u moci od konce 40. let minulého století a jejíž podporu nemohou ohrozit volby – tuto možnost totiž čínská komunistická strana nepřipouští.
Zelené technologie jako ekonomická příležitost
Masová výroba technologií tlačila ceny dolů a firmám podle Schäpe ze začátku ani nevadilo, že na produktech příliš nevydělávají, náklady jim totiž kompenzovaly státní dotace. Roli v jejich úspěchu ale hrálo i načasování. „Když se začínal rozvíjet solární byznys v Číně, tak evropské vlády začaly snižovat své dotace a podporu pro sektor. Všechny tyto faktory vedly k tomu, že solární odvětví v Evropě zemřelo,“ uvádí analytička Schäpe.
Čínské výrobky si tak postupně začaly hledat cestu na světové trhy, včetně rozvíjejících se zemí, které si díky Číně mohly dovolit levnější elektřinu a zlepšila se tak životní úroveň lidí. Zelené technologie jsou zároveň nezbytné pro odklon od fosilních paliv a mají zásadní vliv na omezení dopadů změny klimatu.
Jak ale uvádí analytik čínského týmu AMO a mluvčí iniciativy Circle 19, která upozorňuje na nezávislá čínská média, Filip Noubel, je to jen část příběhu. Příliš se podle něj už nemluví o tom, že hlavní motivací Pekingu je vlastní ekonomický růst. „Proč nemůžeme ty panely vyrábět v Africe, aby tam lidé měli práci?“ ptá se a dodává, že země si kupují už hotové produkty, které z Číny cestují.
Vývoj solárních panelů v Číně | Foto: Meng Delong/VCG | Zdroj: Reuters
Čínští výrobci se navíc nezajímají o to, co se například se solárními panely stane poté, co doslouží. Uvádí, že minimálně v Africe, kam jezdí, běžně zůstávají na místě a znečišťují okolí. Čínští výrobci je k recyklaci už neodváží.
„Čína vidí v zelených technologií opravdu spíš zase to, že hrubý domácí produkt (HDP) bude růst. To je hlavní účel. Předtím říkali, že si nemůžou dovolit ekologii, protože teď jde o rozvoj, ekologie je až na potom. Nyní už jsme v tom takzvaném ‚potom‘, takže budeme používat ekologickou krizi jako způsob, jak prodávat čínské zboží a čínské technologie,“ hodnotí pro iROZHLAS.cz.
Technologie jako politický nástroj
Peking zároveň používá zelené technologie jako součást své zahraniční politiky, například prostřednictvím cel, která ceny zvedají, či zákazů prodeje. „Často to neaplikují na produkty čisté energie, ale na materiály, protože Čína nedominuje jenom výrobě finálních produktů, ale i těžbě různých minerálů. Viděli jsme omezení exportu grafitu a germania a dalších zemin vzácných kovů,“ popisuje Schäpe.
To může ohrozit rozvoj trhů jinde po světě, které jsou na kovech vzácných zemin závislé. „Evropští výrobci solárních modulů v poslední době čelili výzvě v důsledku kombinace závislosti na dovozu a prudkého poklesu cen dovážených panelů,“ stojí v návrhu Evropské komise na podporu domácích solárních panelů z letošního dubna. „V důsledku toho některé evropské společnosti buď omezily svou činnost, oznámily, že upřednostní výrobu na jiných mezinárodních trzích, zejména v USA, nebo dokonce oznámily své uzavření.“
Noubel upozorňuje ještě na jeden potenciální problém, který souvisí s čínskými zelenými technologie, konkrétně se solárními panely. Software střídačů energie v panelech je totiž napojen na čínské servery, jdou proto vypnout či zapnout na dálku. „Což taky představuje problém s bezpečností,“ říká analytik a mluvčí Noubel.
Příští sobotu vyjde poslední díl seriálu (Ne)zelená Čína, který se zaměří na praktiky Čínské lidové republiky za hranicemi země při velkých stavebních projektech, které jsou často spojeny s ekologickými problémy. Text se zaměří i na nadprodukci čínských výrobků, které putují do celého světa.