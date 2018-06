Kim Čong-un je podle asijských médií na dvoudenní návštěvě Číny. Do země zavítal tento rok již potřetí

Severokorejský vůdce Kim Čong-un v úterý přicestoval do Číny na dvoudenní návštěvu. Informovala o tom čínská státní televize, napsala agentura Reuters. Kim letos klíčového severokorejského spojence navštívil již potřetí. Peking 7:25 19. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít "Jsem nadšený, že se setkáváme na tomto historickém místě. Je dojemné, že jste došel až k demarkační linii, abyste mě osobně uvítal," řekl Kim Čong-un při uvítání Mun Če-inem. | Foto: Korea Summit Press Pool | Zdroj: Reuters

Podrobnosti o cestě čínská média neuvedla. O tom, že Kim míří do Číny spekulovala v noci na úterý japonská tisková agentura Kjódó. Ta tento závěr vyvodila z informace, že v Pekingu přistálo nákladní letadlo KLDR, které Pchjongjang před týdnem využil během historického setkání Kima a amerického prezidenta Donalda Trumpa v Singapuru.

V březnu přijel Kim do Pekingu vlakem, byla to jeho první zahraniční cesta od nástupu k moci v roce 2011. Podruhé se vydal do Číny v květnu, kdy zvolil leteckou dopravu.

Čína je dlouhodobě nejbližším diplomatickým spojencem KLDR a jejím hlavním obchodním partnerem, ačkoli v posledních letech se vztahy obou zemí zhoršily vzhledem k rozhořčení Pekingu nad zbrojními testy Severní Koreje a k čínské podpoře mezinárodních sankcí uvalovaných na KLDR.