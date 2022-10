Zpravodaj Jakš: V Číně panuje dojem, že vláda Si Ťin-pchinga je to nejlepší, co mohlo zemi potkat

V pátek by na 20. sjezdu Komunistické strany Číny měl obhajovat svůj mandát generální tajemník a zároveň prezident Si Ťin-pching. Šlo by již o jeho třetí volební období. Je mu vyčítán zejména ekonomický pokles, covidová politika, potlačování opozice a zhoršující se vztahy se Západem. Je přitom skoro jisté, že padne tabu, které straně zakazovalo, aby ji vedl jeden člověk déle než dvě období po sobě. Tématu se věnoval Český rozhlas Plus. Praha 13:36 14. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čínský vůdce Si Ťin-pching | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Jde o radikální zásah do ústavy země, o úplné překopání toho, co komunisté kolem reformátora Teng Siao-pchinga v 80. letech prosadili. Připravovalo se to poslední tři roky krok po kroku a byl to boj frakcí uvnitř strany. Informací ven proniklo jen minimum a v současnosti v domácím publiku panuje dojem, že třetí funkční období staronového předsedy Si Ťin-pchinga je vlastně to nejlepší, co mohlo Čínu potkat,“ popisuje zpravodaj Českého rozhlasu v Asii David Jakš.

Podle něj má čínská propaganda k dispozici velmi poslušná a loajální média, díky kterým má dnes čínský divák a čtenář pocit, že na světě neexistuje harmoničtější a úspěšnější stát než Čínská lidová republika.

Součástí propagandy je i velká míra nacionalismu, díky kterému je většina Číňanů skutečně přesvědčená, že je jejich země úspěšná a že dokáže cokoli.

„Si Ťin-pching je uvnitř strany velmi tvrdý a rázně se dokáže vypořádat s každým oponentem, kterým se cítí být ohrožen. Padají tresty pro vysoce postavené spolustraníky, ministry a podnikatele,“ vysvětluje Jakš.

Směrem do světa pak čínský prezident často nekomentuje ani kroky Číny, ani nepřátel a podle Jakše působí spíše jako „záhadný muž bez emocí“.

