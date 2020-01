Koronavirem se nakazilo už 2744 lidí. Čína zkouší pacienty z Wu-chanu léčit přípravky proti HIV a AIDS

Pacienty z města Wu-chan, kteří byli zasaženi novým koronavirem, se lékaři v Pekingu pokoušejí léčit přípravky, které se často užívají proti HIV a AIDS. Čínská vláda navíc – ve snaze zamezit dalším přenosům – prodloužila až do neděle volno v souvislosti s oslavami lunárního Nového roku, které začaly v sobotu. Vzrostla i dosavadní bilance – mrtvých je již 81, nakažených 2744. Peking 13:29 27. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kvůli šíření koronaviru panují zvýšení bezpečnostní opatření na letištích po celém světě | Zdroj: Reuters

Pacientům, kteří onemocněli koronavirem, podávají tři vybrané nemocnice přípravky lopinavir a ritonavir ze skupiny antivirotik. Léčba je součástí zkušebního programu nazvaného „Diagnóza a léčba pneumonitidy pro novou infekci koronaviru (zkušební verze)“, uvedla CNN.

Prokázaná léčba neexistuje

Podle ředitele amerického Národního institutu alergií a infekčních chorob Anthonyho Fauciho dosud proti koronaviru neexistuje žádná prokázaná léčba.

Fauci uvedl, že americký Národní ústav zdraví pracuje na vakcíně. Upozornil ale, že příprava prvních klinických testů si vyžádá několik měsíců, a očkovací látka by tedy mohla být k dispozici nejdříve za rok.

Podle doktora Petera Hoteze z Baylorovy univerzity v Texasu se vývoji nové vakcíny věnují také vědci v Texasu, New Yorku a v Číně.

Nový typ koronaviru se objevil koncem loňského roku v Číně; šířit se začal z 11milionového města Wu-chan v provincii Chu-pej. Podle lékařů vyvolává tento virus onemocnění s příznaky chřipky, jako je horečka, kašel nebo problémy s dýcháním. Pouze u některých pacientů vede k rozvoji virového zápalu plic, který může vyústit až v selhání dýchání.

Ředitel amerického Národního institutu alergií a infekčních chorob Anthony Fauci | Zdroj: Reuters

Schopnost šíření viru 2019-nCoV, který je infekční i v inkubační době, podle čínské národní zdravotnické komise začíná sílit a přísná opatření přijímá i řada států sousedících s Čínou. Mongolsko od pondělí až do 2. března ruší vyučování ve všech školkách, školách, univerzitách a dalších vzdělávacích zařízeních. Úřady rovněž uzavřely všechny hraniční přechody pro pěší i automobilovou dopravu. Ruské cestovní kanceláře zastavily prodej zájezdů do Číny.

Expanze viru

Za posledních 24 hodin přibylo podle čínské zdravotnické komise 769 potvrzených případů infekce a dalších více než 30 tisíc lidí, kteří přišli do kontaktu s pravděpodobnými nakaženými, zdravotníci sledují.

Vláda rovněž potvrdila osm případů nákazy v Hongkongu a šest případů v Macau. Nový koronavirus se rovněž objevil v Thajsku, na Tchaj-wanu, v Japonsku, Jižní Koreji, ve Vietnamu, Singapuru, v Malajsii, Nepálu, v USA, ve Francii, Kanadě a v Austrálii.

Ve Vietnamu byl s podezřením na nákazu hospitalizován Čech. Infekce se u něj zatím nepotvrdila, uvedla v neděli mluvčí českého ministerstva zdravotnictví. Informace z pondělí zatím nejsou k dispozici. Podezření na infekci koronavirem se objevila i v zemích sousedících s Českou republikou – na Slovensku a v Rakousku, tam se ale nepotvrdila.

Český premiér Andrej Babiš (ANO) po ranním jednání Bezpečnostní rady státu uvedl, že na mezinárodním letišti v pražské Ruzyni chce zlepšit opatření spojená se šířením koronaviru z Číny, aby veřejnost měla pocit bezpečí. Piloti by měli při přistávání pasažéry informovat, že pokud cítí příznaky nemoci, mají se hlásit u zdravotní služby. Větší aktivitu čeká premiér také u pasové kontroly u příletů mimo schengenský prostor. Plošný screening nemá zatím podle hygieniků smysl.

Infekční klinika pražské Nemocnice Na Bulovce oznámila, že je na případné pacienty nakažené koronavirem připravena, v současné době má pro tyto případy vyčleněny dva volné pokoje. Počty lůžek může v případě potřeby zvýšit.

Evakuace cizinců

Británie, Německo, Španělsko a Austrálie v pondělí oznámily, že se snaží pomoci svým občanům opustit Wu-chan, který byl kvůli obavám z šíření nebezpečného koronaviru uzavřen.

Evakuaci svých státních příslušníků z Wu-chanu mají podle dřívějších zpráv v plánu v nejbližších dnech také Spojené státy, Francie a Japonsko.

O možnosti návratu dvou ze čtyř českých občanů, kteří mají o evakuaci zájem, jedná česká diplomacie s dalšími zeměmi Evropské unie, především s Francií. Podle Babiše by mohli zůstat ve Francii v karanténě. Podle britských bulvárních médií ale Čína odletům cizinců zatím brání.

„Naší prioritou je to, abychom nenarušili snahu omezit další šíření koronaviru. V případě, že nakonec dnes dojde k rozhodnutí a čínské úřady to umožní, samozřejmě počítáme s tím, že by studenti museli zůstat v karanténě. Jestli na území Číny, na území Francie, to je zatím předběžné, ale snažíme se minimálně jim zajistit veškerou konzulární pomoc,“ řekl v pondělí Radiožurnálu ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

