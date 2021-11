Čína by měla přes 600 000 nových případů každý den, kdyby upustila od restrikcí, zjistili matematici

Čína by mohla mít až 630 000 nových případů nákazy koronavirem denně, pokud by upustila od své politiky takzvané nulové tolerance vůči covidu-19 a zmírnila omezení pohybu. K tomuto závěru došli matematici z Pekingské univerzity, informovala agentura Reuters. Podle jejich zprávy, která byla zveřejněna v časopise čínského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí, si země zrušení cestovních restrikcí zatím nemůže dovolit. Peking 10:43 28. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čína by mohla mít až 630 000 nových případů nákazy koronavirem denně, pokud by upustila od své politiky takzvané nulové tolerance vůči covidu-19 a zmírnila omezení pohybu | Foto: Aly Song | Zdroj: Reuters

Za použití dat z USA, Velké Británie, Španělska, Francie a Izraele za srpen pekingští vědci vypočítali, jaký dopad by mělo, pokud by se Čína v boji proti šíření koronaviru uchýlila ke stejným strategiím jako tyto země.

Došli k závěru, že pokud by uplatňovala stejný přístup jako USA, měla by alespoň 637 155 nových infekcí denně a 275 793 denních nákaz, pokud by k pandemii přistupovala stejně jako Británie.

„Naše zjištění jsou jasným varováním, že zatím nejsme připraveni uplatňovat strategii otevírání. Ta je založena pouze na hypotéze kolektivní imunity díky očkování, kterou prosazují některé západní státy,“ uvádí zpráva matematiků.

Zrušení restrikcí by podle nich vedlo k rozsáhlému šíření koronaviru a nepřípustnému zatížení nemocnic.

Čína se snaží utnout hned v zárodku místní šíření viru cestou trasování, izolování a léčby nakažených. V neděli tato země s více než miliardou obyvatel ohlásila 23 nových koronavirových infekcí, o den dříve pak 25 nově nakažených. V případě výskytu nákazy neváhá Čína uvalit karanténu na celá mnohamilionová města.