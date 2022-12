Epidemiolog Smejkal: V Číně podcenili očkování, jenže pak omikron dokáže zabíjet. U nás se bát nemusíme

V Číně se po rozvolnění protikoronavirových opatření znovu začaly plnit nemocnice lidmi s covidem-19. Podle vědců z Čínské národní komise má reprodukční číslo R hodnotu 16. O tamní situaci mluvil pro Český rozhlas Plus hlavní epidemiolog Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) a vedoucí Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES) Petr Smejkal. Rozhovor Praha 19:45 20. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Opatření v Číně přitvrzují v reakci na rostoucí počet případů nákazy covidem | Zdroj: Reuters

Čína teď čelí obrovskému nárůstu pandemie covidu-19, podle odhadů čínských zdravotnických úřadů by se mohlo nakazit až 800 milionů lidí. Proč je situace v Číně znovu tak dramatická?

Čína zvolila trochu jiný postup než všechny ostatní země. Jestli si ještě pamatujete, my jsme vždycky říkali, že hlavní je opatření, testování, trasování a očkování. Oni podcenili to poslední – očkování.

Poslechněte si rozhovor s epidemiologem Petrem Smejkalem pro Odpolední Plus o koronavirové situaci v Číně

Do Číny se nevyvezly vakcíny typu mRNA, očkovalo se tam pouze vakcínami staršího proteinového typu Sinopharm a Sinovac. Spousta lidí měla nedůvěru k očkování, což je pro totalitní země typické. Třeba v Rusku byl tento fenomén stejný, lidé nevěří své vládě, že vakcíny působí.

Ve chvíli, kdy spoléhali jen na masivní testování, trasování a velké lockdowny, kdy se zavíraly celé okrsky a velká města, přišel zlom, kdy to přestalo být ekonomicky únosné. Zhruba před měsícem po velkém sjezdu komunistické strany udělali úplnou otočku.

Čínští představitelé se rozhodli uvolnit opatření, například přestali testovat na velkých sportovních utkáních. A virus se rozjel, protože jsme teď v době omikronové.

Navíc lidem říkali, že už se nemusí bát. Že varianta omikron není tak nebezpečná, což jsme slýchali i u nás. Teď vidíme, co dokáže způsobit v neočkované populaci, když se rozjede takovým způsobem. Při malé proočkovanosti zabije spoustu lidí. A to se bude teď v Číně dít.

Petr Smejkal | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Bude mít roli i nízká promořenost tamní populace? Protože v případě, že skutečně fungovaly velmi přísné lockdowny v zemi, lidé se ani neměli šanci nakazit.

Přesně tak. Není to tedy tak, že by očkování v Číně neproběhlo, dvěma dávkami je tam očkováno hodně lidí. Ale boostery, které jsou u těchto vakcín důležité, neproběhly. Četl jsem, že až 40 procent čínské populace nad 80 let nemá posilující dávky. Ve chvíli, kdy populace není dobře proočkovaná a ještě navíc kvůli masivním karanténám není promořená, se děje to, co se děje.

Posilující dávky

Když srovnáme mRNA vakcíny, které se používají třeba v Evropě a Americe s čínskými Sinovac a Sinopharm – jsou ty čínské nějak výrazně méně účinné?

Rozhodně jsou, ale ne do tak velké míry. Zabraňují i těžkému průběhu nemoci a hospitalizaci, ale důležité jsou zase zejména posilující dávky. A ty v Číně do velké míry neproběhly.

Roli hraje nedůvěra populace k čínským vakcínám, mRNA vakcínami očkovat by se možná očkovat nechali. Nicméně čínské vakcíny špatné nejsou, vyvezly se i jinam do světa, třeba do Brazílie nebo Afriky, i když jsou mRNA lepší. Důležité jsou ale posilující dávky.

Některé modely předpovídají, že by se v Číně mohlo nakazit 800 milionů lidí a zemřít by mohlo půl milionu až milion obyvatel. Jsou v Číně k dispozici léky, které se podávají lidem s těžkým průběhem nemoci jako v Evropě?

To nevím, další čínský faktor je, že toho dost tají. Vezměte si, že začátek pandemie se vlastně prošvihl, protože Čína řadu údajů nezveřejnila. Dovézt léky ale pro ně problém nebude, ve velké míře věří i alternativní medicíně. Musí to ale udělat rychle, dát do toho vše a zřejmě musí i direktivně očkovat.

Covid-19 se k nám před třemi lety rozšířil právě z Číny. Máme se teď i my obávat, že se virus v důsledku velké epidemie v Číně začne znovu šířit ve větší míře i u nás?

Podle mě se obávat nemusíme. Co zatím víme, je, že se jedná stále o subvariantu omikron, která je i u nás v Evropě – ale bavíme se o Číně.

Je ale možné, že situace, která tam vzniká, povede třeba ke vzniku dalších subvariant, které se importem dostanou dál do světa a mohou potom obcházet imunitu, kterou u nás máme vytvořenou promořením a očkováním.