V čínských nemocnicích podlehlo koronaviru 60 tisíc lidí za poslední měsíc. Vlna nákazy podle úřadů opadá

Téměř 60 000 lidí zemřelo v čínských nemocnicích v souvislosti s covidem-19 jen za necelých pět týdnů od 8. prosince loňského roku do letošního 12. ledna. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na čínské úřady, které v uplynulých dnech čelily kritice, že nedostatečně informují o vlně nákazy, která se 1,4miliardovou zemí v posledních týdnech šíří. Jak poznamenává agentura AP, je možné, že další lidé nemoci podlehli doma. Peking 13:37 14. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Počet lidí, kteří přicházejí s covidem-19 a horečkou do nemocnic a na pohotovosti, podle úřadů klesá | Foto: CFOTO/Sipa USA | Zdroj: Reuters

Ve zveřejněné statistice je 5503 úmrtí označeno jako přímý důsledek covidu-19 a dalších 54 435 úmrtí jako důsledek kombinace této infekce s dalšími onemocněními. Představitelé čínského zdravotnictví v sobotu také uvedli, že vlna covidu-19 v zemi už dosáhla vrcholu.

COVID 2023: Koronavirus se může stát sezonní nákazou. Čína je ale ideální pro vznik nové mutace Číst článek

Počet lidí, kteří přicházejí s covidem-19 a horečkou do nemocnic a na pohotovosti, podle nich klesá jak ve městech, tak na vesnicích. Světová zdravotnická organizace (WHO) v týdnu uvedla, že zatím nemá data, která by potvrzovala tvrzení, že vlna nákazy už v některých částech Číny opadá.

Uvedla také, že nejlidnatější světová země informuje o výrazně méně úmrtích na covid-19, než odpovídá skutečnosti. Čínská vláda přestala o statistikách souvisejících s covidem-19 informovat začátkem prosince krátce poté, co zcela změnila svou protipandemickou strategii.

Peking kvůli koronaviru, který se začal šířit právě z Číny, dlouho prosazoval politiku takzvané nulové tolerance a s ní související přísná opatření. Ta však loni v listopadu vyvolala na čínské poměry rozsáhlé protesty v ulicích, při kterých někteří dokonce požadovali odstoupení prezidenta Si Ťin-pchinga.

Úřady nakonec v prosinci i pod tímto tlakem otočily a opatření zásadně uvolnily. Od té doby se koronavirus v Číně velmi rychle šíří. Podle neoficiálních údajů, na které se odvolávala agentura DPA, se jím například jen za první tři prosincové týdny nakazilo na 250 milionů Číňanů.