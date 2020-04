Čína kvůli koronaviru varuje před hrozbou potravinové krize, o svoje zásoby strach nemá

Pandemie způsobená koronavirem by mohla vyvolat šok v mezinárodním obchodě se zemědělskými produkty a spustit novou globální potravinovou krizi. Uvedl to v pondělí náměstek čínského ministra zemědělství Jü Kchang-čen. Některé země už omezily vývoz hlavních obilovin a zvýšily nákupy do svých rezerv, upozornila agentura Reuters.

Peking 11:44 20. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít