Sociální body a jedna kamera na dva lidi. ‚Číňané si od systému slibují dopadení neplatičů,‘ říká zpravodaj

Jak bude vypadat systém sociálního kreditu, který Čína plánuje zavést v roce 2020 po celé zemi? Jaké přinese výhody, nevýhody a jak ho vnímá Západ a samotní Číňané? „Systém sociálního kreditu je velká neznámá, velký strašák. Ale spíše pro cizince, protože Číňané samotní se ho neobávají," říká host Interview Plus, zpravodaj Českého rozhlasu ve východní Asii David Jakš. Interview Plus Peking 15:08 30. prosince 2019

Většina Číňanů prý věří, že kreditní systém může zemi pomoci. „Protože nepravostí je podle nich v Číně hodně a tresty nejsou dostatečné. Takže centrální dohled, který čínská vláda a úřady plánují, podle čínských občanů můžou situaci jen zlepšit,“ přibližuje Jakš.

Každý čínský občan od novorozenců až po ty nejstarší bude pod kontrolou díky velmi sofistikovaným inteligentním kamerám, které jsou v současnosti v zemi naprosto všude, snad jen s výjimkou toalet. „Lidem budou přiřazovány body za to, jak se chovají. Třeba přecházení na červenou je notorický problém v celé Číně, naprostá většina lidí semafory nerespektuje,“ připomíná zpravodaj.

Kamerový systém člověka velmi rychle identifikuje, spojí jméno s obličejem, dalšími biometrickými znaky a dalšími daty. „Výsledkem je, že pokud se přestupek opakuje, člověk nedostane dostatek státních sociálních bodů,“ objasňuje Jakš.

„Důsledkem bude, že si pak třeba nekoupí jízdenku na rychlovlak, letenku, nedostane dobré sociální pojištění, ovlivní to i výši jeho platu, je-li státním úředníkem. Je to prostě velký dozor, Velký bratr.“



Celý systém je ale stále velkou neznámou, protože úřady nechtějí prozradit, jestli plusové body bude člověk získávat, nebo se mu v systému budou jen odečítat body záporné. „V Číně jsou i přes hrozbu vysokých trestů velké daňové nedoplatky a je tam velká finanční kriminalita. Spousta obyčejných Číňanů proto říká, že je tento systém dobrý, protože stát si vyšlápne na neplatiče,“ vysvětluje Jakš.

„Marně Číňanům Evropan vysvětluje, že se nám tento systém nelíbí, protože v něm vidíme legendárního Velkého bratra. Číňané sami říkají, že přece u nás to taky už běží a dohled je velký. Ale marně jim vysvětlujete, že není tak intenzivní jako u nich v Číně. Díky tomu bude i jednodušší si došlápnout na ty, kteří jsou v konfliktu s režimem či vládou.“



Nejmenovaný zahraniční diplomat v Pekingu podle Jakše nevěří, že Čína nakonec celý systém spustí. Množství dat je totiž obrovské a někdo je musí zpracovávat a vyhodnocovat. „Ale jiné zdroje vám řeknou, že to nedělá člověk, ale algoritmy. Je to velká neznámá,“ uvádí Jakš.

Sociální systém v metru

Už nyní je technologické pokrytí v Číně na mimořádně vysoké úrovni. „Například většina Číňanů nepoužívá platební karty, mají QR kódy a další technologické vymoženosti. Ostatně, pokus se sociálním systémem začal už v kantonském metru, které patří k nejmodernějším v Číně. Když do metra vstoupíte, kamery automaticky načítají obličej a ukládají ho. A nedělejme si iluze, tyto informace směřují do nějaké databanky a čínské úřady je využívají, takže systém už vlastně běží,“ tvrdí zpravodaj.

Systém v metru vlastně občany kastuje. „Chystají se čtyři koridory A, B, C, D. Kdo nezlobí a jde přesně podle čínské centrální vlády, pro něj je připraven koridor A, kde jsou prohlídky rychlé. B a C je pro ty, kteří mají už nějaký vroubek, a D je pro největší hříšníky, jim prohlídka bude trvat nejdéle.“

Obavy z toho, že systém povede k represi protivníků režimu a nežádoucích menšin, jsou reálné. „Napadá nás autonomní oblast Sin-ťiang či Tibet, kde je dozor absolutní. Ale příští rok by statisticky na dva Číňany měla připadnout jedna bezpečností kamera, což je číslo neskutečné,“ shrnuje budoucnost Číny David Jakš.