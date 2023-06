Čína se dohodla s Kubou na vybudování špionážní stanice. Mohla by sloužit k odposlechům USA

Čína se dohodla s Kubou na vybudování své špionážní stanice na ostrově. Píše o tom deník The Wall Street Journal s odkazem na zdroje z americké administrativy. Stanice by mohla posloužit k odposlechu a sledování elektronické komunikace ve Spojených státech. Kubánská vláda by měla podle listu od Pekingu dostat za možnost vybudování špionážní základny několik miliard dolarů. Kuba ani Čína informaci nekomentovaly. Washington 20:40 8. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kubánská vláda by měla podle listu od Pekingu dostat za možnost vybudování špionážní základny několik miliard dolarů (ilustrační foto) | Foto: Tyrone Siu | Zdroj: Reuters

Plány na vybudování stanice vyvolaly podle amerického deníku ve Washingtonu znepokojení. Bezpečnostní mluvčí Bílého domu nechtěl informace o možné čínské základně komentovat. Uvedl ale, že USA vědí „o snahách Čínské lidové republiky investovat do infrastruktury v různých částech světa, která může mít vojenské využití“.

Američtí představitelé považují zpravodajské informace o uzavření rámcové dohody mezi Kubou a Čínou za věrohodné, píše deník. Část ostrova se nachází pouhých 100 kilometrů od amerického státu Florida.

Základna by čínské armádě umožnila vést takzvaný SIGINT. Jedná se o sledování a odposlech telefonátů, elektronické komunikace či komunikace se satelity nad jihovýchodní částí Spojených států, kde se nachází mnoho vojenských základen a zařízení. Američtí představitelé, kteří mluvili s novináři, neuvedli další podrobnosti o tom, kdy by mohla začít výstavba základny nebo v jaké části karibského ostrova by mohla vzniknout.

Není také jasné, zda americká administrativa má nějaké nástroje na to, aby mohla vybudování čínské stanice překazit. Současná vláda prezidenta Joea Bidena se v poslední době snažila zlepšit vztahy s Kubou, například rozšířením konzulárních služeb a zrušením některých omezení pro cesty Kubánců do USA.

Podle deníku by Čína na americké výhrady vůči základně pravděpodobně reagovala argumentem, že USA také mají špionážní stanice poblíž čínského území a že Washington prodává zbraně Tchaj-wanu, který Peking považuje za svou vzbouřeneckou provincii.

Vztahy mezi Pekingem a Washingtonem se v poslední době zhoršily mimo jiné v souvislosti s balony a jinými létajícími objekty, které zachytilo a sestřelilo americké vojenské letectvo nad územím USA. Washington tvrdí, že se jednalo o čínské špionážní balony, což ale Peking odmítl.

Sovětský svaz a Rusko měly na Kubě dlouhá desetiletí základnu pro operace SIGINT, a to nedaleko Havany. Rusko její provoz zastavilo v roce 2002. V roce 2014 se objevily informace, že Moskva provoz obnoví. Podle amerického listu není ale jisté, zda se tak opravdu stalo.