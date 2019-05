‚Virtuální klec.‘ Podle The New York Times využívá Čína vyspělé technologie k pronásledování Ujgurů

Čína používá vysoce vyspělé monitorovací technologie ke sledování etnických menšin žijících na čínském území. Napsal to americký list The New York Times s odvoláním na informace prezentované na čínském průmyslovém veletrhu. Americký ministr zahraničí Mike Pompeo ve čtvrtek televizi NBC řekl, že informacím newyorského listu věří.

New York 16:54 23. května 2019