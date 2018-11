Auto najelo v čínském městě Le-šan do chodců, sedm lidí zemřelo. Není jasné, jestli šlo o úmysl

Kdo bude nově na britské padesátilibrovce? Favoriti jsou Hawking a Hodgkinová

Veřejnost centrální bance zaslala téměř 175 000 nominací, z nichž Bank of England do užšího výběru zařadila více než 600 vědců a téměř 200 vědkyň, z nichž by se někdo měl dostat na novou bankovku.