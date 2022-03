V horách na jihu Číny havarovalo letadlo se 133 cestujícími na palubě

V Čuangské autonomní oblasti Kuang-si havarované letadlo způsobilo požár na horském svahu. Podle televize se jednalo o Boeing 737. Počet obětí zatím není znám. Na místo se vydali záchranáři.

Crash site of China Eastern Airlines Flight 5735, which had 133 people on board pic.twitter.com/gO1HIAEj1G