Čínský mírový plán není proveditelný. Navíc vychází vstříc Rusku, říká analytik David Stulík

Čína představila mírový plán nazvaný Čínské stanovisko k politickému urovnání ukrajinské krize. Co je obsahem dvanáctibodového dokumentu? Je plán výhodný spíše pro Rusko a jak se k němu staví ukrajinský prezident Zelenskyj? A může být Čína důvěryhodným partnerem v otázce mírových jednání? Tomáš Pancíř se ptal analytika bezpečnostního centra Evropské hodnoty a bývalého diplomata Davida Stulíka. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 22:05 28. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Analytik bezpečnostního centra Evropské hodnoty a bývalý diplomat David Stulík | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

Čína v pátek, v den prvního výročí ruské invaze na Ukrajině, zveřejnila dvanáctibodový plán nazvaný Čínské stanovisko k politickému urovnání ukrajinské krize. Můžete připomenout, co všechno ten plán obsahuje?

Ten plán začíná bodem, který se jmenuje Respektování územní celistvosti států. Následně obsahuje body, které mluví o tom, že je nutné uzavřít jakési příměří, že je nutné odejít od mentality studené války, že se má předcházet jednostranným sankcím.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Rusko je závislé na vyspělých čínských technologiích. Jejich spolupráce je poměrně intenzivní, ale nemá tak zásadní strategický rozměr, jak se občas zdá, komentuje rusko-čínské vztahy analytik David Stulík

Má být také postaráno o jadernou bezpečnost elektráren na území Ukrajiny. To jsou hlavní body, které čínská strana navrhla právě 24. února.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už v pátek na tiskové konferenci řekl, že některé body čínského plánu dávají smysl, ale s jinými nesouhlasí. Je důležité, že ten plán neodmítl rovnou celý?

Je to pro Ukrajinu velice citlivá záležitost. Ukrajinská strana si nemůže znepřátelit Čínu, pokud chce na mezinárodní úrovni vytvářet širší koalici zemí, které podporují Ukrajinu v obraně proti Rusku. Čína tady hraje velice podstatnou roli, a to především v mezinárodních institucích a vůbec globálně, ať se to týká OSN nebo role Číny v třetím světě, kde řada zemí není příliš nakloněna ukrajinským pozicím.

V řadě těchto zemí, například kvůli potravinové krizi, Rusko rozjelo velkou kampaň na diskreditaci Ukrajiny, takže Čína tady může hrát velice důležitou roli. Na druhou stranu, Čína se snaží často vystupovat jako jakýsi partner a někdy i spojenec Ruska, protože obě země mají jedno společné; jsou jim cizí a nepřátelské demokratické země a hodnoty západního světa obě velmoci odmítají. Proto se Ukrajina snaží lavírovat mezi těmito mlýnskými kameny.

Velmi kriticky se k tomu plánu už v pátek vyjádřili zástupci Evropské unie a Spojených států. Americký prezident Joe Biden řekl, že v tom plánu jsou jenom věci, které jsou výhodné pro Rusko. Když se podíváte na těch 12 bodů, souhlasíte s Joem Bidenem? Je ten plán výhodný pro Rusko?

Do určité míry ano. Důležité je, jakým bodem by se začalo, kdyby se tento mírový plán začal realizovat. Pokud by to byl bod číslo jedna, který vyzývá k respektování územní celistvosti států podle Charty OSN, tak ten se Rusku nemůže líbit. Znamenalo by to, že území, které Rusko okupuje, by muselo uznat za součást Ukrajiny.

Lukašenko přiletěl na návštěvu do Číny. ‚Je jedinečná situace pro zastavení konfliktu na Ukrajině,‘ tvrdí Číst článek

Ten plán včera v pondělí odmítlo i samo Rusko, a právě z tohoto důvodu. Tvrdí, že čínské požadavky na respektování územní celistvosti se týkají i nově získaných regionů Ruské federace.

Většina dalších bodů se dá interpretovat jako vstřícnost vůči Rusku. Ten plán má ještě jeden veliký nedostatek. Nejmenuje, kdo je agresor a kdo je oběť. V tomto plánu, který také mimochodem kritizoval německý kancléř Scholz, chybí zmínka o tom, že Rusko musí stáhnout své jednotky z území Ukrajiny. Právě tato interpretace a nedořeknutí podstatných věcí dává prostor Rusku k tomu, aby si tento návrh vysvětlovalo po svém. Myslím, že to měli Američané a prezident Biden na zřeteli.

Pokud jsou reakce takové, jaké jsou, může být ještě čínský plán základem pro mírová jednání?

Realisticky vzato ne. Ty body jsou jen jakési principy, postuláty. To není plán. Plán má obsahovat konkrétní kroky, tzv. operační plány, například co je nutné udělat pro to, aby bylo zastaveno válčení, aby došlo k příměří.

Čína se snažila především představit jako země, která usiluje o mír a která se nesnaží angažovat ani na jedné ze dvou stran tohoto konfliktu. Chtěla také ukázat vstřícné gesto západním lídrům, ukázat, že se také snaží o nalezení řešení pro Ukrajinu. Nikdo ale nemůže tento plán považovat za proveditelný a realistický.

Prouza: USA kvůli sporům s Čínou obětovaly evropský průmysl. Hrozí zničení celého ekosystému výroby Číst článek

Čína dlouhodobě čelí kritice kvůli nedodržování lidských práv vzhledem k přístupu k ujgurské menšině a nejen kvůli tomu. Může být vůbec pro Západ důvěryhodným partnerem pro mírová jednání?

Čína samozřejmě kvůli těmto velkým nedostatkům a negativním jevům, které se velice příčí západu a hodnotám západního světa, ztrácí na jisté reputaci. Čína nemůže být důvěryhodným partnerem, ale je partnerem potřebným. Je dnes jako jeden ze dvou hlavních ekonomických motorů globální ekonomiky natolik velkým hráčem, že se bez ní řada problémů nedá řešit.

Není to pouze ruská agrese na Ukrajině, ale jsou to i různé klimatické dohody nebo dohody o globálním obchodu. Západ nemá jinou možnost než s Čínou jednat a snažit se ji pozitivní nebo negativní motivací přesvědčit k tomu, aby se víceméně aktivně zapojovala do řešení právě takových věcí, jako je ruská agrese na Ukrajině.

Jak se Čína chystá posílit partnerství s Ruskem? A jaký je význam návštěvy běloruského prezidenta Lukašenka v Pekingu? Poslechněte si celý rozhovor, audio najdete výše.