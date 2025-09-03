Čína na vojenské přehlídce ukázala jaderné zbraně. Akce se zúčastnil i Putin, Lukašenko a Fico

Lidstvo opět čelí volbě mezi mírem a válkou, mezi dialogem a střetem. Podle agentury AFP to řekl čínský prezident Si Ťin-pching v projevu, kterým zahájil středeční vojenskou přehlídku na pekingském náměstí Tchien-an-men, jež je součástí čínské oslavy 80. výročí konce 2. světové války. Přehlídce z tribuny přihlížela kromě čínských představitelů a válečných veteránů také řada zahraničních hostů.

Peking Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Čínská přehlídka k 80. výročí konce 2. světové války

Čínská přehlídka k 80. výročí konce 2. světové války | Foto: Tingshu Wang | Zdroj: Reuters

Záběry čínské stanice CCTV zachytily čínského prezidenta, jak stojí na tribuně mezi ruským prezidentem Vladimirem Putinem a severokorejským vůdcem Kim Čong-unem.

„Velké obrození čínského národa je nezastavitelné,“ uvedl v projevu Si s odkazem na slogan používaný čínskou komunistickou stranou.

26:21

Kolmaš: Aliance Číny s Ruskem má své limity, Peking dlouhodobě nechce další studenou válku

Číst článek

Strategickou oporou tomuto úsilí musí podle prezidenta být čínská armáda. Po ukončení projevu provedl Si inspekci nastoupených jednotek a z otevřené limuzíny zdravil vojáky, kteří mu odpovídali zvoláním „Sloužíme lidu!“, píše agentura AP.

Na Siův projev okamžitě reagoval americký prezident Donald Trump, který na své sociální síti Truth Social položil otázku, zda Si zmíní i americkou podporu a oběti v boji za čínskou svobodu v průběhu 2. světové války.

Čínskému prezidentovi i „úžasnému čínskému lidu“ Trump následně popřál krásný den oslav. „Vyřiďte prosím mé vřelé pozdravy Vladimiru Putinovi a Kim Čong-unovi, s nimiž intrikujete proti Spojeným státům,“ zakončil Trump svůj vzkaz.

Na přehlídce, která trvala více než hodinu, čínská armáda ukázala mimo jiné řadu balistických střel včetně hypersonických či jaderných, jednotky pro kybernetický boj, průzkumné a útočné drony či strategické bombardéry. Při zakončení přehlídky bylo nad náměstím vypuštěno 80 000 holubic, píše Reuters.

Vojenské přehlídky se mezi jinými zúčastnili běloruský vůdce Alexandr Lukašenko, íránský prezident Masúd Pezeškján či slovenský premiér Robert Fico. Mezi hosty naopak nebyli vysocí představitelé USA, západní Evropy, Japonska, Indie či Jižní Koreje.

Čína na vojenské přehlídce ukázala i jaderné zbraně | Foto: Maxim Shemetov | Zdroj: Reuters

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy ze světa

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme