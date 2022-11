Kanadská CBC zavírá redakci v Číně, stálý zpravodaj nedostat od úřadů akreditaci

Kanadská vysílací společnost CBC zavírá svou redakci v Číně, protože tamní vláda nereagovala na její žádost o vydání akreditace pro stálého zpravodaje v Pekingu. Informovala o tom ve čtvrtek agentura AP a připomenula, že napětí mezi Kanadou a Čínou souvisí se zadržením finanční ředitelky čínské firmy Huawei Meng Wan-čou v Kanadě. Peking 11:32 3. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stanice CBC v Číně končí | Zdroj: Profimedia

CBC tvrdí, že Čína na její žádost o vízum nereagovala několik měsíců. Původní zpravodaj stanice z Pekingu odjel v době covidu-19 roku 2020. Redakce zůstala otevřená a počítalo se s vysláním nového personálu. Podle AP ve čtvrtek u vchodu nikdo neotevíral ani nikdo neodpovídal na telefonáty.

AP píše, že vztahy se výrazně zhoršily kvůli zatčení dcery zakladatele firmy Huawei Meng Wan-čou na základě amerického zatykače. Čína pak zadržela dva kanadské občany. Meng se po tříletém domácím vězení v Kanadě vrátila letos v září do Číny, která propustila oba Kanaďany.

Mnoho zemí viní Čínu z praktikování politiky únosů, Peking ale považuje obvinění vznesená proti Meng za politicky motivovaná a za snahu brzdit technologický a ekonomický rozvoj země.

Čína stále více brání působení zahraničních médií na svém území, přičemž posiluje svou propagandistickou činnost v cizině, uvádí AP. Prohlubují se její konflikty se Západem kolem obchodu, lidských práv a územních nároků.

Peking obvinil z vytváření napětí USA, které zrušily 20 víz novinářům čínských státních médií. Po těch, kteří v USA zůstali, Washington podle Číny požaduje, aby se zaregistrovali jako zahraniční agenti.

Čína vyhostila novináře pracující pro americká média a pro ty, kteří v zemi zůstali, zpřísnila podmínky. Mnohá cizí média své dopisovatele přesunula na Tchaj-wan a do dalších asijských destinací.

„Nemá smysl držet někde prázdnou redakci, když můžeme bez problémů pracovat v jiné zemi, která vítá novináře. Zavřít pekingskou redakci je poslední, co bychom chtěli udělat, ale jsme k tomu nuceni,“ sdělil šéfredaktor zpravodajství CBC Brodie Fenlon.

Stálé mediální zastoupení v Číně nemá ani Austrálie a v případě CBC to bude poprvé za 40 let, co stanice nebude v Číně přítomna. Nad médii v Číně má dozor tamní komunistická strana. Peking považuje zahraniční novináře za prodlouženou ruku politiky v jejich zemích, a to bez ohledu na to, kdo daná média vlastní nebo do jaké míry je kontroluje stát.