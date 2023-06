Čína může dosáhnout cílů v oblasti obnovitelné energie v roce 2025. To je o pět let dříve, než plánovala

Čína zřejmě dosáhne cílů v oblasti obnovitelné energie už v roce 2025. Tedy o pět let dříve, než původně plánovala. Do roku 2060 by navíc mohla dosáhnout uhlíkové neutrality, pokud bude pokračovat v tempu rozvoje zelené energie stejně rychle, jako dosud. Peking 17:56 29. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čína nejvíce investuje do větrné a solární energie (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

V oblasti obnovitelných zdrojů Čína investuje hlavně do větrné a solární energie. Podle americké neziskové organizace Global Energy Monitor momentálně Peking disponuje asi polovinou světové kapacity větrných a solárních elektráren.

Čínská vláda investuje do obnovitelných zdrojů intenzivně už od roku 2000. Snaží se tak řešit rostoucí poptávku po energii v zemi a problémy se znečištěním vzduchu.

Za posledních 15 let je Čína světovým lídrem v oblasti obnovitelných zdrojů. Všechny čínské provincie a většina okresů rozvíjí solární a větrné elektrárny.

To ale neznamená, že by Čína nyní začínala produkovat méně emisí skleníkových plynů. Země je stále největším producentem emisí CO 2 . Je také největším spotřebitelem uhlí na světě – představuje polovinu světové spotřeby uhlí. Využívá ho především pro výrobu elektřiny.

Součástí čínských cílů v oblasti obnovitelné energie je právě snaha dosáhnout vrcholu v produkci CO 2 ještě před rokem 2030 a pak ho snižovat.

Čína buduje solární a větrné elektrárny velice rychle. Co se týká větrné energii, země od roku 2017 zdvojnásobila svou kapacitu. A právě do roku 2025 ji zřejmě opět zdvojnásobí. Solární energie roste ještě rychleji, do roku 2025 by se mohla rozrůst až o 85 procent.

Největší znečišťovatel

Pro celý svět je tento trend velice významný, pokud se Číně podaří být do roku 2060 uhlíkově neutrální, může to být pro planetu velice ozdravné. Peking je největším znečišťovatelem světa, je zodpovědný za zhruba třetinu ročních emisí skleníkových plynů planety.

Bez Číny se světu nepodaří dosáhnout globálních klimatických cílů. Její snahu ale podkopává spousta vlivů – navzdory pečlivému plánování není přechod na zelenou energii bezproblémový.

V posledních letech zasáhly zemi rekordní vlny veder a sucha, které ochromily vodní elektrárny, což vedlo k výpadkům energie. K nejistotě podle britského deníku The Guardian přispívá i zastaralá elektrická síť a nízká flexibilita při přenosu energie mezi regiony.

Jen za loňský rok investovala Čína do zelené energie téměř 550 miliard amerických dolarů, což je asi polovina celosvětových výdajů na obnovitelné zdroje. Vyplývá to z lednové analýzy společnosti BloombergNEF.

Tyto výdaje podle analýzy zahrnují solární a větrnou energii, ale taky elektrická vozidla a baterie. Evropská unie byla v loňském roce na druhém místě za Čínou s investicemi do čisté energie ve výši 180 miliard dolarů.

Celkově se do těchto typů energie investuje stále více, podle výzkumu totiž globální investice do nízkouhlíkových energetických technologií loni vůbec poprvé přesáhly jeden bilion dolarů.