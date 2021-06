V Číně proti covidu použili už víc než miliardu dávek. Lidi motivují i ziskem vajíček nebo lahví vody

Lékaři v Číně aplikovali už přes miliardu dávek vakcín proti covidu-19. Čínská očkovací kampaň nabírá v posledních týdnech tempo, jen za poslední den injekci s jedním z čínských preparátů dostalo 20,2 milionu lidí, napsala agentura Reuters s odkazem na data poskytnutá úřady. V zemi s více než 1,4 miliardy obyvatel se koronavirová nákaza za posledních 24 hodin potvrdila u pouhých 23 osob. Peking 12:05 20. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zaměstnanec pekingského očkovacího centra gestikuluje na přichozí | Foto: Thomas Peter | Zdroj: Reuters

Čína očkuje výhradně vlastními očkovacími látkami vyvinutými firmami Sinovac a Sinopharm. Ty podle studií snižují riziko propuknutí těžké formy covidu-19, avšak v menší míře, než například vakcíny firem Pfizer/BioNTech či Moderna, které převládají v USA a Evropě.

Očkovací kampaň se v Číně rozbíhala pomalu, zčásti kvůli tomu, že úřady v začátcích upřednostňovaly export do jiných zemí, a také kvůli malému zájmu lidí. Někteří Číňané mají totiž obavy z domácích očkovacích látek kvůli řadě minulých skandálů.

Virus byl rovněž na jaře na ústupu v důsledku přísných uzávěr a masového testování a lidé nepokládali imunizaci za důležitou. Do poloviny března dostalo injekci s vakcínou jen 65 milionů Číňanů.

V poslední době však podle listu The New York Times (NYT) zájem o očkování roste, zejména kvůli zvýšeným obavám Číňanů z nebezpečné varianty viru zvané delta, kterou vědci poprvé objevili v Indii. Peking si rovněž stanovil cíl plně naočkovat 70 populace, tedy asi 980 milionů osob, do konce letošního roku. Za tím účelem posílil výrobní kapacity a zahájil kampaň, jíž chce k vakcinaci přesvědčit co nejvíce lidí.

Zatímco v USA se však člověk díky očkovacím loteriím v mnoha státech může stát milionářem, v Číně jsou pobídky výrazně skromnější. V Šanghaji podle NYT dostal jeden muž za očkování lahev s vodou, v provincii An-chuej rozdávaly úřady za odměnu vajíčka. V Pekingu dostala jedna žena za injekci v přepočtu asi 150 korun.

Hlášené údaje o nových nákazách i zemřelých po covidu-19 jsou v Číně dlouhodobě oproti řadě jiných zemí velice nízké. Peking eviduje od začátku pandemie celkem 91 587 pozitivních testů, nákaze podle něj podlehlo dohromady 4636 Číňanů.