Strategie nulového covidu je pod tlakem. Omikron je pro Čínu problém, ale i šancí na snazší ‚tutlání potíží‘

Drakonická opatření včetně karantén, uzavírek měst i hromadného testování. Tak vypadá čínská strategie „nulové tolerance", která má za cenu vysokých nákladů likvidovat ohniska nákazy covidu-19 už v jejich zárodku. V zemi, kde za dva týdny startuje olympiáda, se ale přísná politika kvůli šíření varianty omikron dostává pod tlak. Podle analytiků se však Peking své strategie nevzdá, je totiž otázkou cti a ukázkou toho, že je „lepší než Západ". Analýza Peking 7:00 22. ledna 2022 Úřady Pekingu zareagovaly na vůbec první výskyt varianty omikron téměř okamžitě. Nechaly uzavřít celý dům i pracoviště první nakažené | Zdroj: Reuters

Byl leden roku 2020, když v Číně začaly sílit obavy kvůli šíření záhadného viru a obyvatelé 11milionového města Wu-chan zničehonic skončili pod přísným lockdownem. Tak vznikla politika „nulové tolerance“ proti koronaviru, která definuje čínskou strategii v boji s pandemií dodnes.

O dva roky později ale začínají sílit pochybnosti, zda je jeden z nejpřísnějších přístupů ke covidu ještě udržitelný. V zemi se totiž začíná šířit varianta omikron, která je podle dosavadních studií dvakrát až třikrát nakažlivější než její předchůdkyně, varianta delta.

„Omikron představuje pro politiku nulové tolerance vůči covidu větší hrozbu než předchozí varianty,“ říká pro katarskou televizi Al-Džazíra epidemiolog Hongkongské univerzity Ben Cowling.

„Myslím, že díky nástrojům dostupným v pevninské Číně budou schopní kontrolovat dokonce i ohniska omikronu, bude to ale vyžadovat spoustu (finančních a jiných) zdrojů,“ dodává s odkazem na obrovské náklady, které Peking za jeho striktní boj s covidem vynakládá.

I když jsou počty nakažených udávané čínskými úřady v porovnání s většinou ostatních zemí světa stále velmi nízké, je vidět, že i tam v posledních týdnech mírně stoupají. Navzdory přísným opatřením se v zemi objevují první ohniska omikronu, který se dostal také do hlavního města Peking. Začátkem týdne tak oficiální počet nově odhalených případů stoupl na 223 za den, podobné hodnoty přitom čínské úřady evidovaly naposledy začátkem roku 2020.

S ohledem na šíření omikronu v době, kdy se země navíc připravuje na vypuknutí zimních olympijských her, úřady protikoronavirová opatření ještě zpřísňují a politiky nulové tolerance se vzdát nechtějí.

„Je to pro ně otázkou národní cti. Věří, že mají tu nejlepší strategii na světě – pokud dokážeme ovládnout pandemii ve Wu-chanu, můžeme to udělat stejně i jinde na světě,“ popisuje virolog z Hongkongské univerzity Ťin Tung-jen.

S tímto vysvětlením, proč se komunistické vedení Číny drží této nákladné a velmi náročné strategie v boji proti covidu i dva roky po propuknutí pandemie, do značné míry souhlasí také sinolog a analytik projektu Sinopsis Filip Jirouš.

„Po prvních měsících, kdy to Peking v roce 2020 viditelně nezvládal, razí nejen Peking tezi, že to jsou právě asijské diktatury jako Čína, které krizi zvládají lépe. A to právě díky této strategii nulové tolerance, kdy dochází k náhlým a velmi často násilně vynucovaným lockdownům – ať už lokálním, nebo plošným. Peking má investováno hodně politického kapitálu do toho, že je tento postup zkrátka lepší než postup liberálních demokracií. Proto se z toho nedá moc ustupovat, i kdyby Peking ve finále chtěl,“ říká pro iROZHLAS.cz.

„Zřejmě jim stále vychází, že mnohdy velké ekonomické ztráty stojí za to strategii prodlužovat – ať už z politického důvodu, nebo aby epidemie v Číně znovu silněji nepropukala,“ dodává sinolog.

Pracovníci společnosti, která v Pekingu provozuje službu pro sdílených kol, projíždí kolem plakátu s reklamou na konání olympiády v roce 2022 | Zdroj: Reuters

Neudržitelný ‚nulový covid‘

Ukázkou velice razantního přístupu čínských úřad vůči novým ohniskům covidu se v poslední době stal případ ženy z Pekingu a první prokázané nositelky omikronu, která se v Pekingu objevila. Úřady hlavního města zareagovaly na vůbec první výskyt nové varianty téměř okamžitě.

Nechaly uzavřít celý dům, kde žena bydlí, i budovu jejího pracovitě a celkem 13 tisícům lidem nařídily, aby se nechali otestovat. Zároveň doporučily občanům čínské metropole, aby si přestali objednávat zboží ze zámoří. Podle úřadů se totiž žena mohla nakazit zásilkou, která jí předtím dorazila z Kanady, přestože odborníci mají takovou formu přenosu za velmi nepravděpodobnou.

Peking ale není zdaleka prvním čínským městem, kde se už omikron objevil. Vysoce nakažlivá varianta se v posledních týdnech šířila v čínském městě Tchien-ťin, kde bylo během dvou dnů následně otestována celá jeho 14milionová populace. První případy ohlásily také úřady z čínské finanční metropole Šanghaje a jihočínské provincie Kuang-tung.

„Odhalení varianty omikron v mnoha čínských městech včetně Pekingu ukazuje, jak obtížné může být politiku nulového covidu udržet,“ podotýká pro britský deník The Guardian odborník Hongkongské univerzity Ťin Tung-jen.

K šíření omikronu přitom dochází jen pár týdnů před zimními olympijskými hrami, které se v Pekingu konají mezi 4. a 20. únorem. Před blížící se olympiádou tak úřady přidávají na opatrnosti a vyzývají obyvatele, aby neopouštěli domovská města, pokud to není nezbytně nutné.

Desítky mezinárodních a domácích letů byly zrušeny a například v Pekingu úřady zpřísnily také pravidla pro cestovatele. Od 22. ledna tak od lidí přijíždějících do metropole požadují nejen test před příjezdem do Pekingu, nově vyžadují také další test, který musí podstoupit do 72 hodin po příjezdu.

Omikron před olympiádou

S ohledem na konání olympiády se tak zdá, že vlna omikronu přichází pro Čínu v nejméně vhodnou dobu.

„Olympiáda je pro Peking vysoce politickou záležitostí a otázkou prestiže, Čína se tedy bude jistě snažit opět srovnávat se Západem. Nakažlivější omikron nemá tak velký problém pronikat přes podobná opatření. Čínský režim se to snaží řešit místy až bizarními postupy a můžeme jen spekulovat, jestli se to podaří udržet na uzdě a budou vznikat spíš jen nějaká lokální ohniska, nebo se i v Číně omikron výrazně rozšíří,“ říká k tomu Jirouš. Zároveň ale upozorňuje, že průběh omikronu je mírnější než u předchozí delty.

„Protože je omikron mírnější, bude pro čínské úřady jednodušší takovouto epidemii ututlat. Nebude to tolik vidět například v nemocnicích. I kdyby tedy na nějakou větší epidemii došlo, čínští cenzoři a systém propagandy budou mít mnohem snazší práci, když se budou snažit zamést to pod koberec a tvářit se, že je všechno v pořádku,“ poukazuje na jednu z možných „výhod“ pro čínský režim sinolog.

Také odborník Hongkongské univerzity Ťin Tung-jen tvrdí, že šíření omikronu nemusí zimní olympiádu výrazněji ohrozit. Bude se totiž odehrávat v rámci takzvané „bubliny“, podobně jako to bylo během letní olympijské hry. Z dlouhodobého hlediska ale strategii nulového covidu označuje za neudržitelnou a varuje, že omikron může čínskou misi v boji s covidem učinit ještě náročnější než doposud.

„Čína je nicméně až příliš velká loď na to, aby změnila směr. Nemá moudrost ani schopnosti udělat to (ustoupit od této strategie) tak elegantně jako Hongkong nebo Tchaj-wan. Náročné a nákladné je současnou strategii udržovat i se jí vzdát,“ dodává Ťin Tung-jen.

Nespokojenost Číňanů

O neudržitelnosti čínského postupu tento týden píšou i další zahraniční média, včetně agentury Reuters. Ta cituje nedávnou zprávu společnosti Eurasia Group, která se věnuje analýze globálních politických rizik – podle ní se Čína stala obětí svého vlastního úspěchu a nyní je pro ni ale těžké najít cestu ven.

„Počáteční úspěch nulové tolerance covidu a osobní náklonnost Si Ťin-pchinga k této strategii změnu kurzu znemožňují… Čínská politika ale nebude schopná infekcím zamezit, což povede k dalším ohniskům a nutnosti ještě přísnějších lockdownů,“ uvádí Eurasia Group, která zároveň předpovídá nejen vážnější dopady na čínskou ekonomiku, ale také rostoucí nespokojenost tamní veřejnosti.

Jak nicméně upozorňuje sinolog projektu Sinopsis, víme jen velmi málo o tom, jak po dvou letech obyvatelé Číny drakonická opatření vlastně vnímají – jestli už u nich převládá únava, anebo berou šíření covidu stále velmi vážně, přistupují k problému zodpovědně a uzavírky tak mají u veřejnosti širokou podporu.

„Je to politicky velmi citlivá otázka. Pro Čínu je to zároveň důležité při srovnávání se se Západem, proto se to velmi přísně cenzuruje a dohlíží se na to, aby žádná taková kritika na veřejnosti moc nepropukala. Určité zlomky nespokojenosti ale přece jen prosákly. V místech, kde dochází k těmto lockdownům téměř z hodiny na hodinu, skutečně dochází k tomu, že si lidé stěžují na nefunkčnost dodavatelských řetězců i základních potravin. Režim totiž na výskyt nákazy reaguje tak rychle a přísně, že na důsledky pro jednotlivce moc nemyslí,“ podotýká Jirouš.

„Tam, kde se objeví byť jen jeden případ, kvůli kterému jde do lockdownu i několikamilionové město, určitě nějaká nespokojenost bude. Obecně je ale obrázek takový, že v Číně pandemie víceméně není – ať už je to fikce vytvořená systémem propagandy, nebo odraz reality. Ve srovnání se Západem proto Čína vychází tak, že to její systém zvládl lépe a tím pádem se asi nedá předpokládat, by tam nespokojenost byla taková jako v západních liberálních demokraciích,“ dodává k tomu sinolog.