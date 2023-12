‚Neférová soutěž.‘ Unijní lídři v Pekingu vyzvali Čínu k narovnání obchodních vztahů se sedmadvacítkou

Unijní lídři podle šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové nebudou tolerovat, že je evropský průmysl podkopávaný neférovou soutěží. Von der Leyenová to prohlásila v Pekingu na závěr summitu mezi Evropskou unií a Čínou. S prezidentem Si Ťin-pchingem se shodla na tom, že vzájemný obchod by měl být vyrovnaný. Čínský lídr zdůraznil, že by se Evropská unie a Čína by neměly vnímat jako rivalové. Peking 23:04 7. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Charles Michel a Ursula von der Leyenová v Pekingu | Foto: Xiaoyu Yin | Zdroj: Reuters

Jedním z hlavních témat summitu byly napjaté obchodní vztahy mezi Evropskou unií a Čínou. Von der Leyenová po skončení summitu uvedla, že setkání bylo příležitostí vysvětlit čínským představitelům evropské obavy.

Obchod mezi Unií a Čínou činí 2,3 miliardy eur denně, ale podle unijních lídrů je kriticky nevyrovnaný. Obchodní deficit Unie je podle von der Leyenové 400 miliard eur. Před 20 lety to přitom bylo desetkrát méně.

V posledních letech obchodní deficit na straně Evropské unie velmi rychle roste. Jen za poslední dva roky se zdvojnásobil. Znamená to, že Čína do EU vyváží mnohonásobně více zboží než EU do Číny. Taková nevyrovnanost je podle šéfky Komise neudržitelná.

Důvodů, proč tomu tak je, je podle ní několik: nedostatečný přístup evropských firem na čínský trh, preferenční zacházení Číny s vlastními společnostmi a nadměrné kapacity čínské produkce. Toto vše poškozuje unijní trh.

„Evropští lídři nemohou tolerovat, že je náš průmysl podkopávaný neférovou soutěží. Trváme na férové soutěži uvnitř jednotného trhu, a proto ji vyžadujeme i od společností, které přicházejí do našeho trhu zvenčí. Jsem ráda, že jsme se s prezidentem Si shodli na tom, že obchod mezi námi by měl být vyrovnaný,“ uvedla von der Leyenová.

Vztah s Ruskem

Unijní představitelé jeli do Pekingu také s cílem otevřít téma čínských vztahů s Ruskem. Šéf Evropské rady Charles Michel uvedl, že unijní představitelé Čínu vyzvali, aby aktivněji usilovala o mírové řešení konfliktu na Ukrajině.

Čína totiž udržuje blízké vztahy s Ruskem a nikdy Moskvu za vpád do sousední země na Ukrajinu veřejně neodsoudila. Unijní diplomaté už před summitem uvedli, že cílem je také vyzvat Čínu, aby zakročila proti obcházení protiruských sankcí.

Některé čínské společnosti totiž údajně do Ruska vyvážejí zboží využitelné ve zbraních. Charles Michel také uvedl, že představitelé Evropské unie na schůzkách s čínskými činiteli poukázali na situaci v čínské Tibetské autonomní oblasti a ujgurské autonomní oblasti. Na obou místech totiž dochází k rozsáhlému porušování lidských práv.

Výsledky summitu

Čínský prezident Si zdůraznil, že Evropská unie a Čína by se neměly vzájemně vnímat jako rivalové a dostávat se do konfliktu kvůli svým odlišným politickým systémům.

Peking má podle něho zájem, aby Unie byla jeho klíčovým hospodářským a obchodním partnerem a chce s ním spolupracovat i ve vědě a technologiích včetně umělé inteligence.

Unijní lídři se sešli také s premiérem Li Kche-čchiangem. Ten prohlásil, že se Čína staví proti politizaci ekonomiky a obchodu. To je podle něho v rozporu se základními normami tržního hospodářství.