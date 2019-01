Čínská populace dosáhne vrcholu v roce 2029, uvádí studie. Zemi hrozí ekonomické problémy

Podle aktuálního odhadu OSN žije v Číně 1,41 miliardy lidí, napsala zpravodajská společnost BBC.

Studie CASS uvádí, že země musí přijmout opatření, díky nimž by se dokázala vypořádat se stárnutím populace a poklesem počtu obyvatel v produktivním věku. Tyto faktory by údajně mohly přinést „velmi nepříznivé společenské a ekonomické důsledky“.

Ve snaze zvrátit stárnutí populace a vyrovnat její vývoj Čína v roce 2015 ukončila takzvanou politiku jednoho dítěte, kterou uzákonila v roce 1979, aby zamezila velkému nárůstu obyvatelstva.

Nyní mají čínské páry povoleno mít dvě děti, nicméně porodnost v zemi byla v roce 2017 stále nízká kvůli nedostatku žen a předpokládá se, že by měla nadále klesat, upozorňuje agentura Reuters.

Příliš důchodců

V nejpočetnější zemi světa se ale podle všeho schyluje k úplnému zrušení omezení porodnosti. Čína chystá nový občanský zákoník, který by měl parlament schvalovat příští rok. Podle právního deníku Ťien-čcha ž'-pao se dokument nezmiňuje o tom, zda a kolik by Číňané měli mít dětí.

Opuštění politiky jednoho dítěte by mělo vést k vyváženější populaci až v delším časovém horizontu. Krátkodobě znamená spíše komplikaci, protože způsobuje nárůst ekonomicky závislých obyvatel, zejména důchodců. Podle studie CASS nyní velikost pracovní síly v zemi stagnuje.

Nový výzkum naznačuje, že do roku 2050 počet obyvatel Číny klesne na 1,36 miliardy a za dalších 15 let by se mohl propadnout až na 1,17 miliardy lidí, pakliže porodnost zůstane nízká. Podle dřívějších odhadů by do roku 2035 měl počet čínských důchodců narůst na 400 milionů ze současných 240, píše BBC.