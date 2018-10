Exšéf čínské propagandy se přiznal k přijetí úplatku přes 104 milionů korun

Někdejší šéf stranické propagandy v Pekingu a vedoucí čínského úřadu pro dohled nad internetem Lu Wej se v pátek před soudem přiznal k přijetí úplatků v hodnotě více než 32 milionů jüanů (104 milionů korun). Informovala o tom agentura Reuters. Peking 17:44 19. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Někdejší šéf stranické propagandy v Pekingu a vedoucí čínského úřadu pro dohled nad internetem Lu Wej | Zdroj: Reuters

Lu byl již dříve vyloučen z vládnoucí Komunistické strany Číny kvůli vážným disciplinárním prohřeškům. Tento termín se v zemi běžně používá k popisu korupčního chování.

Za dva roky Čína uzavřela na 13 000 internetových stránek a téměř 10 milionů účtů Číst článek

V pátek Lu Wej stanul před soudem ve městě Ning-po v provincii Če-ťiang. Prokuratura ho u soudu obvinila, že mezi roky 2002 a 2017 v různých vládních funkcích přijal úplatky od soukromých osob a institucí ve výši přesahující 32 milionů jüanů.

„Lu Wej přiznal vinu a vyjádřil nad svými činy lítost,“ uvedla oficiální tisková agentura Nová Čína. Verdikt nad Luem bude vynesen později, je ale prakticky jisté, že bude shledán vinným, jak napsala agentura Reuters.

Zaměstnanci Googlu kritizují chystanou verzi vyhledávače pro Čínu. Vyvolává podle nich etické otázky Číst článek

Lu se přes posty v tiskové agentuře Nová Čína postupně propracoval až na šéfa stranické propagandy v hlavním městě Pekingu a do června roku 2016 vedl internetový regulační úřad, následně se stal náměstkem ministra pro propagandu.

Lu byl znám jako pevný zastánce vládního dohledu nad webem, odmítal kritiku, že úřady internet příliš cenzurují, a naopak tvrdil, že pořádek je prostředkem online svobody. Hájil rovněž blokování vybraných stránek a cenzuru diskusí. Pokud by podle jeho názoru Peking internet rozsáhle nereguloval, ohrozilo by to rychlý rozvoj online trhu.

Prezident Si Ťin-pching označuje korupci za největší hrozbu pro budoucnost čínské komunistické strany. V roce 2012 zahájil protikorupční kampaň, v níž slíbil tvrdě postupovat jak proti níže postaveným hříšníkům, tak proti zkorumpovaným politickým špičkám.