Tvůrci čínské propagandy: smečku ‚vlčích bojovníků‘ řídí prezident Si a modeluje komunistická strana

Esencí čínského bytí je komunistická ideologie. Většina obyvatel třetího největšího státu světa ani nepoznala nic jiného, než žít pod komunistickým diktátem, který jim zasahuje do všech sfér života.

Za obrázkem, který vedení strany předává 1,4 miliardě lidí, ale nestojí pouze „nejvyšší vůdce“, prezident Si. Analytik z Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) Šebok, který zkoumá čínskou zahraničněpolitickou rétoriku a propagandu, poukazuje na hlavu stranického propagandistického systému.

Cchaj Čchi je člen stálého výboru politbyra a blízký spojenec Siho, přezdívá se mu „politická raketa“. Do úzkého vedení komunistické strany se vyhoupnul z pozice pekingského tajemníka. Pod palcem měl stranu nejen v hlavním městě, ale také třeba prezentaci Pekingu v období olympijských her.

Přirozeně viditelnou personou zahraniční politiky bývá tradičně šéf diplomacie. To ale příliš neplatí pro čínský ministr zahraničí Čchin Kanga, který se už měsíc neobjevoval na veřejnosti. Pak ho v tichosti vystřídal předchůdce a nyní nejvyšší diplomat Wang I, režim začal mazat jakékoliv zmínky o jeho působení.

„Jasně to indikuje, že jeho zmizení a odstranění z pozice ministra zahraničí mělo politický důvod,“ komentoval v rozhovoru pro iROZHLAS.cz sinolog Tobiáš Lipold.

Komunistická strana Číny by ale nefungovala bez „předsedy všeho“ – prezidenta Siho. Ten se do popředí struktur dostal v roce 2012, o rok později se z generálního tajemníka Ústředního výboru vyklubal prezident.

Nezahálel a ujal se iniciativy zabránit komunistickému rozkladu. Dominantní styl, kterým se Si vyznačuje, ho dává často do porovnání s diktátorem Mao Ce-tungem. Pod jeho vedením nastal návrat k personalizovanému vedení státu a výrazně centralizovanému vládnutí. Do stanov nechal v roce 2017 vepsat: „strana, vláda, armáda, společnost, vzdělání, východ, západ, jih, sever a střed, strana vládne všemu“.

Ve světě vůdce Si rád vypráví „čínský příběh“. Nebál se k tomu ani přiostřit tón.

„Podle Siho byla Čína příliš dlouho pasivní a v defenzívě, co se týče globálního diskurzu a je potřeba to změnit. I proto jsme za Siho viděli určitý odklon od tradičního důrazu a prezentování pozitivního obrazu Číny na asertivnější postoj, kdy Čína aktivně brání svou image a naopak útočí na západní státy,“ popisuje pro iROZHLAS.cz expert Šebok.

Než ale Peking začal pronikat do světa a vyvážet svůj vliv, postaral se o to, aby všichni Číňané dostali ten tzv. správný dojem z komunistického vedení. Cenzura je dominantní složkou režimu doma i v prezentaci navenek.

Neskrytě se tento aspekt propisuje i do internetového ekosystému. Čína si pro své obyvatelé připravila obdoby globálních aplikací, aby je měla více pod kontrolou. Místo Twitteru je Weibo, WhatsApp nahrazuje WeChat.

„Čínské orgány velmi rychle a efektivně reagují na nový technologický vývoj. Například co se týče algoritmických aplikací, kde Čína přišla s regulacemi, které dále aktualizuje. Čínská propaganda totiž chce zabránit tomu, aby vznikl informační prostor, nad kterým by neměla kontrolu,“ vysvětluje Šebok.

Pro větší efektivitu a rozsáhlejší dopad se čínská propaganda v posledním desetiletí rozrostla o více aktérů. Komunistická strana a její představitelé bez problému dávají na odiv nezpochybnitelnou touhu usměrňovat veřejné mínění dle jejich regulí.

Pro tento čínský styl se vžilo označení „diplomacie vlčích bojovníků“. Vyznačuje se používáním konfrontační rétoriky ze strany čínských diplomatů, nátlakovým chováním stejně jako jejich zvýšenou ochotou otevřeně a ostře odmítat kritiku vlády, její politiky a vyvolávat kontroverze na tiskových konferencích, v rozhovorech pro zahraniční tisk a na sociálních sítích.

China's "wolf warrior" diplomats are back after a brief lull, firing insults over Twitter, smearing critics and suggesting conspiracies



.@AFP lists five things to know as the wolf warriors once more bare their teeth https://t.co/U8tZLUu679 pic.twitter.com/vF4gyqr6vT