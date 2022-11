Čínská policie napadla a zadržela novináře BBC, který informoval o protestech

„BBC je mimořádně znepokojena kvůli zacházení s naším novinářem Edem Lawrencem, který byl zatčen a spoután, když pokrýval protest v Šanghaji,“ uvedl mluvčí BBC. Policisté zpravodaje několik hodin zadržovali, podle mluvčího ho kopali a bili. Po několika hodinách ho propustili.

BBC journalist in China Edward Lawrence detained by police while covering mass protests pic.twitter.com/Cz324gXSd5