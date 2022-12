Rusko je jedním z největších dodavatelů ropy a plynu do Číny, řekl Putin a pozval Si Ťin-pchinga do Moskvy

Rusko se stalo jedním z největších dodavatelů ropy a plynu do Číny. Uvedl to v pátek ruský prezident Vladimir Putin. Ruský vývoz energetických produktů do Číny výrazně vzrostl poté, co Rusko v únoru zahájilo útok na Ukrajinu a západní země na něj uvalily rozsáhlé sankce, napsala agentura Reuters. Moskva 13:05 30. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský prezident Vladimir Putin v pátek pozval na státní návštěvu do Moskvy čínského prezidenta Si Ťin-pchinga | Zdroj: Profimedia

Dodávky ruského plynu do Číny prostřednictvím plynovodu Síla Sibiře v období od ledna do listopadu dosáhly 13,8 miliardy krychlových metrů, zatímco v celém loňském roce to bylo 10,5 miliardy krychlových metrů.

Putin zakázal vývoz ropy do zemí, které zavedly cenový strop. Patří k nim i Unie včetně Česka Číst článek

V samotném listopadu pak Rusko vystřídalo Saúdskou Arábii na postu největšího dodavatele ropy do Číny, píše Reuters.

„Podle výsledků za letošní rok se Rusko stalo jedním z vedoucích vývozců ropy do Číny,“ uvedl Putin před páteční videokonferencí s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Dodal, že Rusko se stalo pro Čínu druhým největším dodavatelem plynu prostřednictvím plynovodů a čtvrtým největším dodavatelem zkapalněného zemního plynu (LNG).

Ruský vicepremiér Alexandr Novak koncem listopadu uvedl, že ruský energetický export do Číny se letos z hlediska objemu zvýšil o deset procent a z hlediska hodnoty dokonce o 64 procent.

Návštěva v Rusku

Putin v pátek pozval na státní návštěvu do Moskvy čínského prezidenta Si Ťin-pchinga. Návštěva by se podle Putina mohla uskutečnit na jaře. Šéf Kremlu podle agentury TASS během pátečního telefonátu chválil stav rusko-čínských vztahů a prohlásil, že jsou nyní nejlepší za celou historii.

„Těšíme se ... milý příteli, na setkání s vámi během vaší státní návštěvy v Moskvě na jaře příštího roku,“ citovala ruská tisková agentura Putina.

Kazachstán chce posílat ropu do Evropy Družbou, podal žádost ruskému provozovateli ropovodů Číst článek

Pokud by čínský prezident do ruské metropole skutečně přicestoval, dal by tím Peking veřejně najevo podporu Ruska, které vede válku na Ukrajině, podotkla agentura Reuters.

Čína ruskou agresi na Ukrajině neodsoudila, ale vyzvala k mírovému řešení konfliktu. Čína se také podle Reuters vyhýbá takové podpoře Ruska, která by mohla vést k přijetí protičínských sankcí západními zeměmi.

Během telefonátu, který podle Reuters trval asi osm minut, Putin vyzdvihoval důležitost rusko-čínských vztahů. „Tyto kontakty jsou nejlepší za celou historii a jsou příkladem spolupráce velkých mocností v 21. století,“ citovala Putina agentura TASS.

Ruský lídr v pátek kromě toho svému čínskému protějšku sdělil, že má zájem o posílení vojenské spolupráce, a že Rusko v nadcházejícím roce zvýší dodávky plynu do Číny.