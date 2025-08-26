Čína se pokoušela zastrašit filipínské námořníky, ohrozila ale mír v Jihočínském moři
Střety mezi čínskými a filipínskými loděmi v Jihočínském moři jsou celkem běžné, ten, ke kterému došlo na začátku předminulého týdne, se ale odlišuje. Součástí nehody byla vůbec poprvé loď čínského námořnictva. „Vůbec se neohlíželi na bezpečnost a dobré námořnické praktiky, proto to skončilo dramatickou a poškozující kolizí,“ hodnotí pro iROZHLAS.cz Alessio Patalano, profesor války a strategie ve východní Asii.
Součástí incidentu byly tři lodě – filipínská pobřežní stráž, která rozvážela pomoc filipínským rybářským lodím, její čínský ekvivalent a také torpédoborec čínské lidové osvobozenecké armády. Všechny se předminulé pondělí vyskytovaly u mělčiny Scarborough, která leží ve filipínské ekonomické zóně, přibližně 225 kilometrů daleko od Luzonu, největšího ostrova Filipín, uvádí stanice CNN. Od roku 2012 je oblast ale víceméně pod kontrolou Číny, která zde má neustále přítomné své lodě.
Střet natočila a zveřejnila filipínská pobřežní stráž, která ujížděla před plavidlem čínské pobřežní stráže. Ta je pronásledovala a pálila při tom vodním dělem. Když se lodě přiblížily na pár metrů, najela mezi ně o několik tun těžší čínská vojenská loď s desítkami střel na palubě, které dokáží sestřelit letadlo, potopit nepřátelskou loď nebo zasáhnout cíl stovky kilometrů daleko na souši.
Následně došlo ke srážce obou čínských lodí, filipínská zůstala nepoškozená. Menší loď Číny přišla o příď, na které předtím stáli lidé. Poničená byla i vojenská loď.
Incident je podle profesora války a strategie ve východní Asii Alessia Patalana významný ze tří důvodů – filipínskou loď naháněly dvě daleko větší lodě a skutečnost, že „daleko vyspělejší čínský námořní torpédoborec se zapojil do takové honičky, kde vystavil riziku sám sebe“, uvádí pro iROZHLAS.cz. Posledním důvodem podle něj je, že se čínští námořníci vůbec neohlíželi na bezpečnost, proto to skončilo „dramatickou a poškozující kolizí“.
Čínská strana srážku nepřiznala, neuvedla ani, zda přežili lidé stojící v době nárazu na přídi jedné z lodí. Uvedla jen, že došlo ke konfrontaci s Filipínci, jejichž přítomnost ve vodách „výrazně narušila čínskou suverenitu a práva a výrazně ohrozila mír a stabilitu v mořské oblasti,“ uvedl podle CNN mluvčí čínského ministerstva zahraničí Lin Ťien.
Na sociálních sítích pak uveřejnila video z honičky, v doplňujícím textu obviňuje Filipíny z „vysoce nebezpečných manévrů“. „Loď filipínské pobřežní stráže 4406 několikrát ve vysoké rychlosti kličkovala před přídí lodi čínské pobřežní stráže,“ stojí ve videu.
Válka kvůli smrti Filipínce
Analytici oslovení CNN se shodli na tom, že incident ještě dopadl dobře. Kdyby totiž došlo k úmrtí jednoho z filipínských námořníků, vnímala by to jejich vláda jako válečný akt, jak před časem uvedl prezident souostroví Ferdinand Marcos mladší. „Smrt osoby ve službě by překročila červenou linii,“ potvrzuje pro iROZHLAS.cz Patalano a dodává, že však není jasné, co by následovalo.
„Částečně má tato nejednoznačnost hodnotu. Na druhou stranu by Filipíny musely hodnotit své kroky s ohledem na bezpečnostní dohodu s USA,“ domnívá se odborník a upozorňuje na obrannou dohodu, kterou mají Spojené státy se svou bývalou kolonií uzavřenou. Ta USA zavazuje k obraně souostroví, i pokud by k útoku došlo v Jihočínském moři.
I v tomto případě se na zmíněnou mělčinu po incidentu vydaly dvě americké válečné lodě.
Podle expertů tento incident proto ukázal na to, čeho se dlouho báli – že jedna chyba kapitána nebo pilota v Jihočínském moři může vést až k válečné konfrontaci.
Čínská snaha zastrašit Filipíny
Ke střetu mezi loděmi z Číny a Filipín došlo v Jihočínském moři, jehož části si nárokuje rovnou několik zemí. Kromě zmíněných států je to i Vietnam, Malajsie, Brunej nebo Tchaj-wan. Nejagresivněji se o svá územní práva, která rozporují i mezinárodní soudy, hlásí Čína.
Její aktivity v oblasti se v poslední dekádě zintenzivňují – staví zde umělé ostrovy s vojenskými základnami nebo vyhání či jiným způsobem šikanuje rybářské lodě jiných států. Několikrát byla Čína zodpovědná i za zranění filipínských rybářů.
Cílem těchto akcí je vyhnat lodě cizích zemí z oblastí, které Číně nenáleží, ale má o ně zájem, líčí Patalano. „Klíčem je donutit Filipíny, aby se vzdaly svých územních požadavků. Donucovací strategie je férovou hrou a na každém kroku se Čína snaží normalizovat používání síly na doručení takového nátlaku,“ popisuje.